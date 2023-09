“Essere Moana", arriva la docu-serie su vita (e segreti) della pornostar Stasera su Nove la prima puntata dedicata alla sexy icona italiana, con testimonianze di attori, colleghi, critici cinematografici e giornalisti. Ecco tutte le anticipazioni.

Arriva stasera, giovedì 14 settembre 2023, ore 21:25 su Nove, la docu-serie evento in due episodi "Essere Moana – Segreti e Misteri". Prima tv esclusiva per un racconto che tenterà di esplorare la vera storia della pornostar Moana Pozzi, con testimonianze inedite di personaggi dello spettacolo, politici e colleghi attori. Sarà un viaggio nel mistero di un personaggio iconico, che ha sconvolto le vite degli italiani, segnando per anni la vita culturale e politica del nostro Paese. Ecco le anticipazioni.

"Essere Moana", anticipazioni e cast della serie

Appuntamento imperdibile, questa sera su Nove, con la prima puntata della docu-serie "Essere Moana – Segreti e Misteri". Sarà il primo di due appuntamenti dedicati a una delle figure più iconiche e controverse della storia italiana, che ha saputo sfatare tabù, abbattere pregiudizi, ma anche tessere una fitta rete di (misteriosi) rapporti con la politica.

La docu-serie ripercorrerà la vita della pornostar partendo dagli inizi, quando la giovane Moana Pozzi passò da una vita piccolo-borghese alla ribalta del mondo dello spettacolo, approdando poi al successo nell’industria del porno, fino alla morte prematura avvenuta nel 1994. Il racconto tv sarà arricchito da una carrellata di preziose testimonianze, offerte da scrittori, attori, politici, critici cinematografici e giornalisti.

Ci saranno i contributi del marito di Moana, Antonio Di Ciesco, e dei colleghi Eva Henger e Rocco Siffredi. Ma interverranno anche Vittorio Sgarbi, Anselma Dell’Olio, Fulvio Abbate e Antonio Dipollina. Un coro di voci unite nel raccontare le tante sfaccettature di un’icona senza tempo, che ha saputo stregare gli italiani ma anche flirtare a lungo con il potere, legando il suo destino a misteri che solo in parte sono venuti alla luce dopo la sua morte.

A vestire i panni di Moana sarà Euridice Axen – nota per la partecipazione al lungometraggio "Loro" di Paolo Sorrentino – che a proposito della Pozzi aveva dichiarato: "era una donna elegante, profonda, intelligente". Tutte qualità che l’attrice italo-svedese tenterà di restituire nella sua interpretazione.

Quando e dove vedere la serie

La docu-serie in due puntate "Essere Moana – Segreti e Misteri" andrà in onda stasera, giovedì 14 settembre, alle ore 21:25 su Nove.

