The Boys, una protagonista (amatissima) della serie ha una malattia autoimmune: l’annuncio e l’appello ai fan Erin Moriarty, star di The Boys, ha condiviso sui social la diagnosi di malattia di Graves, invitando i fan ad ascoltare il proprio corpo quando soffre.

Erin Moriarty, volto super amato del cinema e della tv, nota soprattutto per il ruolo della supereroina Starlight nella serie The Boys, nelle scorse ore ha spiazzato i suoi fan con un annuncio sui social. La star ha recentemente scoperto di avere la malattia di Graves e ha invitato i suoi seguaci a prestare attenzione ai segnali del corpo, soprattutto quando si avverte malessere. Tempo fa, anche il collega Eric Dane, protagonista di Euphoria, aveva annunciato di essere affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Erin Moriarty (The Boys) ha una malattia: "Pensavo fosse solo stress"

Erin Moriarty, l’attrice che in The Boys interpreta la supereroina Starlight, ha la malattia di Graves. La diagnosi è arrivata un mese fa e, al momento dell’annuncio, la star ha invitato tutti coloro che la seguono ad ascoltare sempre il proprio corpo, soprattutto quando esprime malessere. In un post su Instagram, la star ha condiviso la propria esperienza con la malattia autoimmune, sottolineando quanto i sintomi possano variare da persona a persona: "Le malattie autoimmuni si manifestano in modo diverso in ogni persona/in ogni corpo. La tua esperienza sarà diversa dalla mia. La mia esperienza sarà diversa dalla tua. Forse molto, forse solo un po’." Moriarty ha spiegato: "Una cosa posso dire: se non avessi attribuito tutto a stress e stanchezza, me ne sarei accorta prima", aggiungendo di aver ricevuto la diagnosi un mese fa. "Entro 24 ore dall’inizio del trattamento, ho sentito la luce riaccendersi. Da allora è aumentata di intensità. Se la tua si sta affievolendo, anche solo leggermente, vai a farti controllare. Non ‘tirarti indietro’ e non trascendere la sofferenza; meriti di stare comoda. È già abbastanza dura così."

Nel post ha condiviso anche due messaggi inviati ai genitori. Il primo, rivolto alla madre prima della diagnosi, diceva: "Dico sul serio; ho davvero, davvero bisogno di sollievo. Stasera mi sento nauseata. Mi sento così male e lontana da me stessa, non posso vivere così per sempre. O così a lungo. Non ci sono più momenti, nemmeno 5 secondi fugaci, in cui mi sento normale. Non mi è mai capitato. Nemmeno uno. Non è solo stanchezza: è un ineffabile grido d’aiuto che si diffonde in tutto il sistema e non so per quanto tempo potrò rimanere in questo stato." Il secondo, inviato al padre dopo l’inizio della cura, diceva: "Sento già un mondo di differenza, il mio pensiero principale (per ora): ‘Accidenti, è così che dovrei sentirmi? Mi sto perdendo qualcosa!’"

Che cos’è il Morbo di Graves

Il morbo di Graves è una malattia autoimmune che causa un’eccessiva produzione di ormoni tiroidei. È dovuto ad anticorpi che stimolano la tiroide e provoca sintomi come perdita di peso, nervosismo, sudorazione e occhi sporgenti. Colpisce soprattutto le donne ed è trattabile con farmaci o terapie specifiche.

L’affetto dei colleghi a Erin Moriarty

Dopo l’annuncio della malattia, molti colleghi di Erin Moriarty, come Susan Heyward e Nesta Cooper, hanno mostrato supporto con emoji, mentre la regista Shana Stein ha espresso gioia per il miglioramento della persona.

