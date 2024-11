L'Eredità, Christian stecca dopo le maxi-vincite e i social infieriscono: "Brutto scivolone" Il campione sfiora il record ma cade sulla parola finale. Sul web lo rincuorano: "Sei bravissimo lo stesso".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Niente record per Christian Giordano. Il campione de L’Eredità, dopo aver sbancato tre volte di fila il game show di Rai 1, è riuscito a mantenere il titolo ma questa volta non ha azzeccato la parola misteriosa della Ghigliottina. Nella puntata di ieri, mercoledì 20 novembre 2024, il concorrente campano è giunto al Triello con due debuttanti, Anna e Valentina, e proprio con quest’ultima, è approdato ai Cento secondi. Qui, Christian non ha sbagliato un colpo, e grazie al suo filotto vincente, ha disputato la sua quinta Ghigliottina, con un montepremi iniziale di 190mila euro. Purtroppo, però, le cose per lui girano male, e dopo aver sbagliato quasi tutti gli accoppiamenti, il bottino è sceso inesorabilmente a 5.938 euro. Le parole da collegare erano: Pagina, Registro, Prossimo, Stato e Periodico. Dopo il canonico minuto a disposizione per riflettere, il campione ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Economia’, mentre quella corretta era ‘Aggiornamento‘. Questa volta, in pochissimi hanno indovinato sui social, dove in tanti hanno cercato di rincuorare Christian, che comunque tornerà a provarci questa sera.

L’Eredità, niente record per Christian alla Ghigliottina: "Sei bravissimo lo stesso"

Alla sua quinta Ghigliottina, e sesta presenza a L’Eredità, Christian non ce l’ha fatta. Il campione, dopo aver giocato al Triello contro Anna e Valentina, e contro quest’ultima ai Cento Secondi, è arrivato ancora una volta al match finale, dove però non è riuscito ad azzeccare la parola vincente per collegare tra loro i termini Pagina, Registro, Prossimo, Stato e Periodico. La sua scelta è ricaduta su ‘Economia’, ma quella esatta era ‘Aggiornamento’. Peccato, i quasi 6mila euro in palio ieri sera, si sarebbero aggiunti al bel bottino racimolato finora, ossia 228.125 euro. Tanta delusione per il giocatore campano, e molto dispiacere anche sui social, dove per una volta le critiche e le polemiche hanno taciuto. "Sei bravissimo lo stesso Christian", si legge su X, commento a cui ne sono seguiti molti altri: "Non sempre si può vincere Christian…", "La rai ha finito i soldi e non fa vincere più nessuno alla ghigliottina per almeno un mese", "Christian è umano… sbagliare", "Abbiamo sbagliato in tanti", "Brutto scivolone per CHRISTIAN, tutte le parole sono state mancate, una giornata decisamente no". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche