Re Carlo fa un ‘dispetto’ a Emanuele Filiberto: l’invito (mancato) a Ravenna e l’incontro col ‘rivale’ Aimone Il sovrano inglese oggi si trova a Ravenna, per l'ultima tappa del suo tour italiano con Camilla. E ha voluto incontrare il Duca di Savoia. Ma non il Principe. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi, giovedì 10 aprile, nell’ultimo giorno del suo viaggio in Italia, Re Carlo si è recato a Ravenna. Per una visita, con Camilla, alla tomba di Dante, e una serie di incontri ufficiali. Tra cui spicca quello con il Principe Aimone di Savoia, Duca di Aosta, cugino e amico del sovrano. A restare a bocca asciutta, invece, è stato l’altro Savoia più noto, Emanuele Filiberto, che da anni porta avanti con Aimone una rivalità circa il ruolo di capo in Casa Savoia. E come se non bastasse, il povero Filiberto non era stato neanche invitato al banchetto di Stato tenutosi al Quirinale, dove invece figuravano diversi nobili italiani. Ecco qui sotto i dettagli.

Re Carlo, lo ‘smacco’ a Emanuele Filiberto

Uno smacco per Emanuele Filiberto. E una vittoria, se così possiamo dire, per il Principe Aimone di Savoia, Duca di Aosta. A mettere l’uno contro l’altro, senza volerlo, i due rappresentanti della casata reale italiana, sono stati Carlo e Camilla. Re e Regina inglesi sono volati negli scorsi giorni a Roma per un breve soggiorno italiano. Lì hanno avuto modo di incontrare il Papa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e altre personalità di spicco del nostro Paese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi invece non è stato contemplato è Emanuele Filiberto, Principe di Savoia ma poco vicino a Re Carlo. Che infatti oggi, nell’ultima tappa del tour che passa per Ravenna, ha scelto di invitare un suo acerrimo rivale. Insomma, Carlo ha fissato un incontro per le 13.30 con il Principe Aimone. I due sono in ottimi rapporti, pare, oltre che cugini alla lontana grazie alla Regina Vittoria. Si erano visti di recente anche a Highgrove, dove hanno parlato della famiglie e delle attività di beneficenza di Carlo, che ha raccolto centinaia di sterline a sostegno di iniziative per l’ambiente.

Lo stesso Aimone, felice dell’amicizia sincera con Carlo, aveva raccontato di questo incontro in un’intervista. Sottolineando poi la sua profonda ammirazione per il cugino britannico. Mentre in tutto questo, l’erede di Casa Savoia Emanuele Filiberto non è stato minimamente considerato.

La contesa tra Emanuele Filiberto e Aimone di Savoia

E non sarà una bella notizia, per Emanuele Filiberto, considerata soprattutto la contesa che da anni è scoppiata tra lui e Aimone. Il ruolo di capo di Casa Savoia è al momento in mano a quest’ultimo, con evidenti veleni legati al fatto, e una recente polemica sui gioielli dei Savoia. Il Principe infatti ne vorrebbe la restituzione dal Governo italiano, e ha intentato pure una causa. Mentre Aimone ritiene che i gioielli non debbano essere riconsegnati ai Savoia. Insomma, non corre buon sangue tra Emanuele e il Duca di Aosta. E di certo l’ultimo smacco (involontario) arrivato da Re Carlo non farà che peggiorare le cose.

Potrebbe interessarti anche