Elena Sofia Ricci, la vita privata: il rapporto (difficile) col padre, i divorzi e il nuovo flirt giovanissimo L'attrice di "Che Dio ci aiuti" ha avuto una vita parecchio movimentata. Tra divorzi (due), la separazione dei genitori e una fede ritrovata solo da adulta. Ecco i dettagli.

Sarà ospite di Ballando, sabato prossimo, in veste di ‘ballerina per una notte’. L’attrice Elena Sofia Ricci, nota per il ruolo di Suor Angela in "Che Dio ci aiuti", è tra i personaggi dello spettacolo più apprezzati e amati dal pubblico. Nella vita privata, però, ha conosciuto molti alti e bassi. Due matrimoni finiti, la separazione (traumatica) dei suoi genitori, e un rapporto con il padre risolto solo in età avanzata. Elena Sofia Ricci ha anche una sorella, che ha conosciuto solo a 30 anni, e attualmente pare che sia legata sentimentalmente a un giovane collega attore. Scopriamo tutti i dettagli e le curiosità qui sotto.

Elena Sofia Ricci, la vita privata e gli amori

Si è sposata (due volte). Ha avuto tante storie, più o meno serie. Ma la vita privata di Elena Sofia Ricci è stata segnata soprattutto da un evento. La separazione dei suoi, avvenuta quando lei era appena una bambina. "Mia madre e mio padre si separarono presto", aveva confessato al Corriere qualche tempo fa, "ne soffrii molto, sono cresciuta con mia nonna. Però questa aveva un bel pavimento di legno: io facevo danza classica ed è stato allora che ho cominciato ad amare il teatro. La recitazione, il set, il ‘fintume’".

La mancanza di una famiglia tradizionale, sostiene Elena Sofia, l’avrebbe spinta a cercare in tutti i modi l’amore vero. Quello che dura. Ma non sempre è andata bene. Nel 1991 l’attrice si è sposata una prima volta con lo scrittore Luca Damiani, e l’unione è durata poco meno di un anno. Poi, nel 1996, la Ricci ha dato alla luce Emma, figlia avuta dalla relazione con Pino Quartullo. E infine, nel 2003, il secondo matrimonio: questa volta il fortunato è stato il compositore Stefano Mainetti. Il legame è durato parecchio, ma nel 2022 anche il loro amore è giunto al termine.

Negli anni, Elena Sofia Ricci è riuscita a recuperare il rapporto complicato con il padre. "Dopo i trent’anni", spiegava sempre al Corriere, "mi sono resa conto che ero stata programmata per odiare mio padre. E allora decisi di ritrovarlo. Sì, sono riuscita a dirgli tutto". A quell’età ha anche scoperto di avere una sorella, Elisa, nata da un’altra relazione del papà: "È stata un regalo della vita. Un affetto che ho scelto da adulta e non una relazione data per scontata". Così come non dà per scontata la sua fede in Dio, Elena Sofia: "Io ero un’agnostica incallita…Ho ricevuto il dono della fede anni fa, proprio mentre facevo la suora in televisione…Non so se sia una forma d’amore, di certo è una forma di mentalità progressista, perché chi crede ama, ha fiducia nel futuro e negli altri, non si arrocca su sé stesso".

Il nuovo flirt di Elena Sofia Ricci

Dopo la separazione dal secondo marito, pare che Elena Sofia Ricci abbia ritrovato finalmente l’amore. Secondo il settimanale Oggi l’attrice si sarebbe avvicinata al giovane attore Gabriele Anagni, conosciuto sul set dello spettacolo teatrale "La dolce ala della giovinezza". Da un’amicizia iniziale sarebbe nato qualcosa di più tenero, anche se la differenza d’età tra i due potrebbe sembrare proibitiva: li separano 30 anni esatti. Ma si sa che l’amore è cieco, quindi a Elena Sofia Ricci non resta che augurare il meglio.

