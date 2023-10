Edoardo Costa, la vita dopo lo scandalo: “Ecco dove vivo e cosa faccio oggi” L’ex attore di “Vivere” travolto dall’inchiesta di Striscia la notizia poi passata in Tribunale più di dieci anni fa si racconta e parla della sua risalita

È stato uno dei volti più popolari dello show business e della televisione italiana tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, ma che fine ha fatto Edoardo Costa? Cosa fa oggi l’ex attore di soap dopo essere stato travolto dallo scandalo sui soldi raccolti tramite la fondazione Ciak per essere devoluti in beneficienza? Nel 2011 l’inchiesta di Striscia la notizia che indagava su possibili malversazioni nell’uso di quei fondi passò in Tribunale, con la procura di Milano che condannò Costa a 3 anni di reclusione (pena poi ridotta a un anno) per truffa aggravata, appropriazione indebita e reati fiscali. Da allora la carriera dell’attore è stata più o meno avvolta nel mistero: in occasione dell’uscita del suo libro "The Change" per Santelli Editore, però, Edoardo Costa ha avuto modo di raccontarsi a 360 gradi in un’ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera. Scopriamo cosa ha detto.

Edoardo Costa: lo scandalo

Quando, nel 2008, Striscia la Notizia si scagliò contro Edoardo Costa mettendo in dubbio l’operato dell’associazione Ciak, l’attore era all’apice della sua popolarità come attore di soap. Un posto al sole e soprattutto Vivere (in cui interpretava Riccardo Moretti) gli avevano regalato la fama, ma lo scandalo per truffa sui fondi raccolti in beneficienza (650mila euro, di cui solo 80mila destinati all’assistenza di bambini secondo le ricostruzioni degli inquirenti) l’avrebbe presto travolto. Spiega infatti l’attore al Corriere: "L’inchiesta è nata dall’attacco mediatico di Striscia ed è seguito un iter giudiziario lunghissimo. (…) Non mi sapevo spiegare la ferocia dell’accanimento mediatico (…) Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti". E su Antonio Ricci: "Lo ringrazierei. Grazie al suo accanimento sono diventato la persona che sono oggi. Il cambiamento può arrivare in mille modi, da un problema di salute, un lutto. Nel mio caso, perdendo la reputazione".

Dove vive e cosa fa oggi l’attore

Nel corso dell’intervista Edoardo Costa ha spiegato di essere uscito da quel periodo, in cui ricorreva anche a sostanze stupefacenti ("La droga era parte del gioco, quell’additivo che ti permetteva di farcela") anche grazie alla meditazione e allo yogi indiano Sadhguru. Oggi Costa vive negli USA: ("Principalmente a Los Angeles, ma sono spesso a Miami e ho casa anche fuori Milano") e la sua carriera attoriale continua: "Lavoro sempre tantissimo per il cinema: ho girato The island con Michael Jai White, dove interpreto il cattivo, sono il coprotagonista insieme a Elizabeth Hurley della commedia Christmas in the Caribbean. E faccio il life coach".

