Continuano le grane per Jovanotti. Dopo il brutto incidente in bici di quest’estate, il cantante 56enne ha subìto un intervento che non è andato esattamente a buon fine. Lo ha rivelato di recente durante un’intervista a Radio2, raccontando agli ascoltatori della lunga riabilitazione che adesso lo attende. Lorenzo era caduto dalla bici durante una vacanza a Santo Domingo, rompendosi femore e clavicola. Ora si dice ottimista sul recupero, anche se il tour del prossimo anno potrebbe venire rimandato. Ecco i dettagli.

Lorenzo Jovanotti e l’operazione riuscita male

Brutte notizie per Jovanotti. Quest’estate aveva subìto un’operazione d’urgenza dopo una rovinosa caduta in bicicletta. E a quanto pare, i medici non hanno fatto proprio un buon lavoro, lasciando Lorenzo Cherubini (questo il vero nome del cantante) con una gamba sensibilmente più corta dell’altra.

A raccontare il retroscena è stato lo stesso Jovanotti, ospite del programma radiofonico di Radio2 "Non è un paese per giovani", condotto da Tommaso Labate e Massimo Cervelli. "Una caduta da bischero", ha esordito Lorenzo spiegando l’incidente, "mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore". Poi la corsa in ospedale, a Santo Domingo, per una delicata operazione d’urgenza.

"Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi", ha spiegato agli ascoltatori, "mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle". La rottura di femore e clavicola lo ha lasciato malconcio, forse anche più del dovuto. "Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene", ha infatti rivelato Jovanotti, "il femore si sono dimenticati di riallinearlo".

Ma nonostante la sfortuna e gli errori, Lorenzo preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno: "Poteva andare peggio. Io tendo a minimizzare e a leggere l’opportunità che mi viene offerta. Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia". Ora lo aspettano lunghi mesi di riabilitazione e lavoro sul fisico, "una gran rottura", dice, "devo mantenere la muscolatura tonica…ho una gamba più corta dell’altra".

Quanto al tour nei palazzetti previsto per il prossimo anno, neanche l’innato ottimismo di Jovanotti sembra in grado di scansare l’inevitabile. "Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre". Non resta che incrociare le dita e sperare.

