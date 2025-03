Alba Parietti, ritorno di fiamma con l’ex Fabio Adami: "Più uniti che mai dopo l'incidente” La showgirl e conduttrice sarebbe di nuovo legata al manager romano, a seguito di una breve separazione avvenuta in inverno. Parlano fonti vicine alla coppia. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Alba Parietti sarebbe tornata al fianco di Fabio Adami, manager romano con cui aveva rotto lo scorso dicembre. Lo dicono fonti vicine a Fanpage.it, e lo confermerebbero persone nella cerchia ristretta della coppia. La separazione, secondo quanto riportato all’epoca da Dagospia, era stata una conseguenza del brutto incidente della Parietti sulle piste di Courmayeur. Ma all’epoca nessuno dei due aveva commentato il (presunto) allontanamento. E anche stavolta, nonostante le insistenti voci, né Alba né il manager romano hanno rilasciato dichiarazioni sul possibile ritorno di fiamma. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Alba Parietti, il ritorno di fiamma dopo la rottura con Fabio Adami

Certi amori non finiscono, evidentemente. O almeno non finisce l’amore tra Alba Parietti e il manager romano Fabio Adami, che convivevano da più di tre anni ma parevano essersi allontanati. Secondo un’indiscrezione confermata anche da Fanpage.it, infatti, la Parietti sarebbe tornata stabilmente al fianco del compagno, dopo un breve periodo di riflessione in cui entrambi si erano presi del tempo per decidere.

Come riportano voci di corridoio, la separazione li avrebbe "resi più forti di prima", anche se non era scontato, affatto, questo ritorno di fiamma. Pare che il periodo di allontanamento abbia giovato alla coppia, però, e si dice pure che la stessa Parietti avrebbe affermato, a questo proposito, "gli amori iniziano e finiscono. Il nostro no".

La separazione (momentanea) dopo l’’incidente di Alba Parietti

Era stata un’indiscrezione di Dagospia, lo scorso dicembre, a raccontare il momentaneo stop alla relazione tra Alba Parietti e Fabio Adami. A quanto pare, tutto era partito dall’incidente di Alba sulle piste da sci di Courmayeur, quando la showgirl era stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità. "Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni", scriveva Candela su Dagospia, "da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più di 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli".

I due si erano incontrati nel 2021, quando a detta di entrambi era scattato il classico ‘colpo di fulmine’. Poi la convivenza prolungata, un rapporto apparentemente solido, e l’allontanamento improvviso dopo le ‘turbolenze’ dello scorso dicembre. Ma evidentemente, la relazione cresciuta in questi anni era troppo forte per sciogliersi alle prime difficoltà. E anche se al momento nessuno dei due, né Alba né Fabio, ha confermato o smentito le voci, la speranza è che davvero il loro legame sia tornato più forte di prima.

