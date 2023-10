Panico in diretta per David Parenzo: "Allarme bomba", ansia per i figli. Cosa è successo Durante L'aria che tira, il conduttore è rimasto in contatto con la sua famiglia: fortunatamente, l'allarme si è rivelato una semplice esercitazione.

Fonte: La7.it

Attimi di panico per David Parenzo, nuovo conduttore de L’aria che tira: durante la puntata andata in onda oggi, mercoledì 18 ottobre, il padrone di casa è stato costretto a interrompere ciò che stava accadendo in studio dopo aver ricevuto un messaggio dalla moglie, nel quale veniva avvisato di un possibile pericolo per i suoi figli. Scopriamo cosa è successo.

David Parenzo, paura a L’aria che tira

Durante la puntata odierna de L’aria che tira, David Parenzo ha interrotto ciò che stava dicendo per prendere il suo telefono personale e leggere un messaggio ricevuto dalla moglie. Un comportamento che, solitamente, non sarebbe accettabile in un programma televisivo, ma il conduttore ha spiegato immediatamente cosa stava succedendo. Poco prima, infatti, era giunta una notizia da Roma: "Una telefonata al 112 ha segnalato un allarme bomba nella scuola ebraica di Roma al Portico D’Ottavia. I Carabinieri hanno subito attivato la procedura e i bambini sono stati fatti uscire. Sono in corso le verifiche degli artificieri dei carabinieri, sul posto c’è anche la polizia". La notizia ha particolarmente toccato Parenzo, visto che si tratta della scuola che frequentano i suoi figli. Proprio per questo, il giornalista ha voluto accertarsi che non fosse accaduto nulla di grave, e ha subito contattato la sua famiglia, scusandosi poi con il pubblico per quanto stava accadendo.

"Voglio chiedere scusa al pubblico, capisco che gli affari privati non sono pubblici. In questo caso c’è una questione particolare che mi riguarda. Dopo le vicende di Bruxelles mi pare chiaro che nelle prossime 24, 48 ore la situazione non sarà serena", ha detto David Parenzo. "Vi chiedo scusa, nel frattempo mi sto anche scrivendo con mia moglie per cercare di capire la questione dei bambini. Tolgo la parte emotiva e torniamo alla notizia. Poco fa la scuola ebraica di Roma è stata evacuata. I bambini sono al sicuro. Vi chiedo scusa, ho da gestire sia la parte qui che quella privata". Fortunatamente, nei minuti successivi è giunta la comunicazione che si trattava esclusivamente di un’esercitazione. Tuttavia, l’apprensione di David Parenzo è apparsa subito evidente e soprattutto comprensibile, visto il coinvolgimento della sua famiglia e il periodo storico particolarmente turbolento che il mondo – e soprattutto la comunità ebraica – sta vivendo. Lo stesso Parenzo ha poi comunicato che nulla di grave è accaduto nella scuola romana: "Quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d’Ottavia era un’esercitazione e quindi l’allarme bomba era fittizio e l’evacuazione della scuola concordata precedentemente".

