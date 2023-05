Daniele Bossari, la lotta contro il tumore: “Salvato dall’amore” Il conduttore a cui è stato diagnosticato un carcinoma si è affidato alle cure dei medici e si è rifugiato nell’amore di Filippa Lagerbåck e della famiglia

"Sto bene, sono in una fase molto bella, produttiva. Ho voglia di solarità, di vita e amore". Daniele Bossari è in lotta contro un tumore da ormai un anno, da quando gli fu diagnosticato un carcinoma alla base della lingua, piombato a sconvolgere la sua vita. Daniele sta però affrontando con serenità e lucidità la lotta che gli è stata posta di fronte, e – come dichiarato dal conduttore stesso al Corriere della Sera – nulla sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’amore della sua compagna Filippa Lagerbåck e della sua famiglia.

Daniele Bossari e la lotta contro il tumore

Un anno fa Daniele Bossari ha scoperto di avere un tumore e, come raccontato dal conduttore, uno dei momenti più difficili è stato quello della diagnosi, quando si è reso conto della lotta che lo aspettava: "Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe. (…) all’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego".

Conduttore esperto di esoterismo e spiritualità, Daniele Bossari non ha ovviamente esitato ad affidarsi alle cure dei medici per combattere il suo carcinoma alla base della lingua: "Mi sono affidato completamente alla scienza per il corpo ma non ho chiuso la speranza metafisica. Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore".

L’amore di Filippa Lagerbåck e della famiglia

Proprio nell’amore si è rifugiato Daniele Bossari per portare avanti la sua battaglia; fondamentale, infatti, è stato il supporto di Filippa Lagerbåck, la compagna con cui sta insieme da ben 22 anni (da 5 sono sposati). Come dichiarato già a inizio mese dalla conduttrice svedese naturalizzata italiana: "Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza". Così come fondamentale è stata la vicinanza della famiglia di Daniele Bossari, come raccontato dal conduttore: "Mio padre, che era da sempre un esempio di forza, un uomo tutto d’un pezzo, impostazione rigida, una carriera militare, non faceva che ripetermi ‘ti voglio bene’. Mia mamma pregava".

