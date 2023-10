Claudia Gerini “pizzicata”, scatti romantici con l’ex di una vip: chi è il suo nuovo amore L’account Instagram di “Diva e Donna” ha svelato in esclusiva le foto della nuova coppia. L’attrice romana era single da due anni, dopo la fine della storia con Simon Clementi.

Claudia Gerini è di nuovo innamorata. Sembra infatti che l’attrice romana – single dal 2021 dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore Simon Clementi – sia stata paparazzata recentemente in compagnia di una nuova fiamma. Gli scatti sono stati pubblicati in esclusiva dall’account social di Diva e Donna, e mostrano la Gerini mano nella mano con Riccardo Sangiuliano, noto agli appassionati di cronaca rosa per il suo matrimonio con la showgirl Nathaly Caldonazzo. Le voci su questo nuovo amore, a dire la verità, circolavano già da mesi. Da quando i due erano stati "beccati" in circostanze "sospette" a Napoli. Ora però è arrivata la conferma definitiva.

Claudia Gerini e le foto in compagnia del nuovo amore

Un nuovo amore all’orizzonte. Il cuore di Claudia Gerini torna a battere, finalmente, dopo oltre due anni di "digiuno". Nel 2021, la talentuosa attrice romana era infatti rimasta single in seguito alla separazione dall’imprenditore Simon Clementi. A partire da quel momento, nessun uomo aveva più fatto capolino nella vita di Claudia. Un lungo silenzio che sembrava destinato protrarsi ancora. Fino a che, alcuni mesi fa, delle foto "galeotte" non avevano mostrato la Gerini in compagnia di una misteriosa nuova fiamma. Ma sul presunto flirt non c’era stata nessuna vera conferma.

Ora però le cose sono cambiate. La pagina Instagram di Diva e Donna ha lanciato un’esclusiva inaspettata sull’attrice protagonista di cult intramontabili come "Viaggi di nozze" e "Grande, grosso e…Verdone". Due foto (che anticipano un ampio servizio in edicola con il settimanale) ritraggono la Gerini in atteggiamenti inequivocabili, in compagnia dell’imprenditore Riccardo Sangiuliano. Nel primo scatto, Claudia passeggia sorridente, tenendo per mano il suo nuovo amore. Nella seconda istantanea, invece, le cose si fanno molto più esplicite. La Gerini e Sangiuliano sono seduti in macchina, fianco a fianco, impegnati in un bacio appassionato che è stato prontamente catturato dagli obiettivi dei paparazzi.

Pochi dubbi, dunque. Claudia Gerini ha una nuova fiamma, e il suo nome è Riccardo Sangiuliano. Imprenditore napoletano lontano dal mondo dello spettacolo, Sangiuliano ha lavorato fino al 2016 per un importante istituto di credito svizzero, e oggi ricopre il ruolo di "Head of Asset Management" in Assiteca Sim. Il suo volto però non è ignoto agli appassionati di cronaca rosa, dato che nel 2004 si era unito in matrimonio alla famosa showgirl e modella Nathaly Caldonazzo, da cui ha avuto anche una figlia, Mia. Ora, a quanto pare, Riccardo proverà a costruire una nuova famiglia con Claudia, anche lei mamma di due figlie (Rosa e Linda). Vedremo se il loro amore saprà reggere alla prova del tempo.

