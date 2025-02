Chiara Ferragni, retroscena sulla liaison con Achille Lauro: galeotta l'Isola di Albarella. Perché Tradimenti, incontri segreti, finzione e chi più ne ha più ne metta. Tra Fedez e l’imprenditrice digitale il gossip sta impazzando: ecco l’ultima indiscrezione.

Ormai non si parla d’altro: quello tra Fedez e Chiara Ferragni è stato un matrimonio all’apparenza perfetto, ma che in realtà ha sempre nascosto al di sotto tradimenti, segreti, vendetta, finzione e tutto ciò che in amore non dovrebbe esserci. Dopo il messaggio fiume di Chiara Ferragni che ha voluto raccontare una volta per tutte la usa verità, sottolineando l’infedeltà dell’ex marito Fedez, Fabrizio Corona ha rilanciato affermando che anche lei avrebbe avuto delle relazioni extraconiugali, e in particolar modo una liaison con Achille Lauro. Oggi, Dagospia rende noto un retroscena proprio su questo, tirando in ballo anche un altro nome molto noto ma completamente estraneo a tutto: Emma Marcegaglia. Scopriamo di più.

Ferragni, retroscena sulla liaison con Achille Lauro: cosa c’entra Emma Marcegaglia

Fedez avrebbe sempre avuto un’amante, ovvero Angelica Montini, la donna per la quale avrebbe anche mandato a monte il matrimonio con Chiara Ferragni se solo lei lo avesse chiesto. Questa la notizia che in questi giorni è rimbalzata ovunque, con tanto di post fiume pubblicato sui social da Chiara Ferragni a conferma di questo lungo tradimento da parte dell’ex marito. Di contro, Fabrizio Corona non ci ha pensato due volte a dichiarare che anche la bella Chiara avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Achille Lauro.

Ma ad aumentare il carico ci ha pensato nelle ultime ore Dagospia, rendendo noto un retroscena proprio sul presunto flirt tra il cantante e l’imprenditrice digitale. Da quanto riportato, l’ipotetica love story tra i due si sarebbe consumata in una delle ville del gruppo Marcegaglia, ovvero di proprietà di Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria nonché nota imprenditrice e amministratore delegato del gruppo dell’acciaio. Pare che Achille e Chiara fossero soliti incontrarsi all’isola di Albarella, luogo in cui la famiglia Marcegaglia avrebbe circa 300 immobili di proprietà. Proprio una di queste dimore sarebbe stata scelta da Achille Lauro per le vacanze, e lì lo avrebbe poi raggiunto anche la Ferragni.

Ferragni e Achille Lauro, una visita segreta incastra l’influencer

Sempre da quanto riportato da Dagospia, la conferma di tutto questo sarebbe arrivata in un momento ben preciso. Pare infatti che Chiara Ferragni, decisa a fare una ‘visita segreta’ alla villa, si sia diretta alla reception chiedendo appunto di Villa Marcegaglia e non di Achille Lauro (forse per non destare sospetti). A quel punto, gli addetti avrebbero contattato direttamente Emma Marcegaglia la quale, ignara di tutto, avrebbe richiesto spiegazioni in merito alla visita, scoprendo di conseguenza la storia d’amore clandestina tra i due. In altre parole, Chiara si sarebbe incastrata da sola rendendo involontariamente noto un incontro che sarebbe dovuto rimanere segreto.

