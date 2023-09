Chi l'ha visto? torna con la nuova stagione, si riparte da Elisa Claps: parla la madre Il 13 settembre Federica Sciarelli torna su Rai 3 con la nuova edizione del suo storico programma: ecco tute e anticipazioni e i casi trattati.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Dopo la consueta pausa estiva, mercoledì 13 settembre Federica Sciarelli torna su Rai 3 con Chi l’ha visto?. La storica trasmissione d’inchiesta torna ad occuparsi dei più discussi e complessi casi di persone scomparse con ricostruzioni, testimonianze esclusive e reportage. Scopriamo quali sono le inchieste di cui la conduttrice si occupa nella prima e attesissima puntata di questa nuova stagione.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della prima puntata

Il primo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? si occupa di uno dei casi di cronaca nera più famosi e discussi della recente storia italiana. Si parla infatti di Elisa Claps. Scomparsa a Potenza ne 1993, quando aveva appena 16 anni, non si sono avute sue notizie per più di 16 anni: il suo corpo senza vita è stato ritrovato soltanto nel 2010, presso la Chiesa della Santissima Trinità della sua città. Le indagini seguite al ritrovamento del cadavere hanno portato all’arresto per omicidio di Danilo Restivo. Quest’ultimo è stato condannato e giudicato colpevole anche di un altro omicidio: quello di Heather Barnett, una vicina di casa, avvenuto in terra britannica. A 30 anni esatti dalla scomparsa di Elisa Claps, si è tornati a parlare del suo caso in seguito alla riapertura della Chiesa di Potenza, avvenuta nel mese di agosto. Federica Sciarelli ospita a Chi l’ha visto? Filomena Claps, la madre di Elisa, per parlare di questa vicenda.

La puntata prosegue con l’inchiesta sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso giugno dall’ex hotel occupato abusivamente nel quale viveva con la sua famiglia. La bambina potrebbe essere stata nascosta in un borsone o in una valigia, e la Procura di Firenze indaga senza sosta. Tra gli indagati ci sono cinque persone, tra cui lo zio materno e lo zio paterno della piccola, oltre ad altre due persone che risultano proprietarie delle valigie. Infine, il caso di Maria Chindamo, una donna che è stata rapita nel 2016 e di cui, da quel momento, non si avevano più notizie. La vittima è scomparsa a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, e successivamente è stato scoperto che la donna è stata data in pasto ad alcuni maiali dal suo assassino. A Chi l’ha visto? un’inviata e un operatore sono stati minacciati in presenza del fratello della donna, Vincenzo Chindamo.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto? va in onda mercoledì 13 settembre, in prima serata – a partire dalle 21.20 – su Rai 3. Tutte le puntate sono disponibili anche in diretta streaming o on demand su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche