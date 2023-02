Chi l'ha visto?, una nuova indagine sullo Sciamano Shekinà Nella puntata dell'8 febbraio, Federica Sciarelli racconta il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini e quello di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi.

Federica Sciarelli non si fa spaventare dalla concorrenza spietata del Festival di Sanremo, e mercoledì 8 febbraio torna in diretta su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Lo storico programma di servizio, al contrario di quasi tutte le altre trasmissioni Rai, non si ferma nella settimana della kermesse, e torna ad occuparsi di alcuni dei più complessi casi della cronaca recente.

Chi l’ha visto?, il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini

Innanzitutto, Federica Sciarelli racconta gli ultimi sviluppi sul caso di Elena Bruselles e Luana Costantini. Madre e figlia, le due donne sono state ritrovate senza vita nella loro casa a Roma il 19 gennaio. Da allora si indaga per scoprire la verità sulla loro morte, presumibilmente legata ad alcuni riti satanici. Le due donne, infatti, vivevano con Paolo Rosafio, ex compagno di Costantini e noto con il nome di Sciamano Shekinà. Proprio su di lui si sono concentrate, finora, le indagini degli inquirenti: sedicente sciamano, nonché fondatore della setta occultista Cubytrix, l’uomo si è però trasferito in Puglia alla fine di dicembre, risultando quindi estraneo ai fatti. Durante la nuova puntata di Chi l’ha visto? si parla delle ormai tristemente note boccette di oli essenziali dagli effetti benefici: per capire cosa contenevano davvero, bisogna attendere l’esito dell’esame tossicologico sui corpi delle vittime.

La riapertura dell’inchiesta su Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi

Nel corso della puntata, la conduttrice passerà poi a parlare della riapertura dell’indagine sulla scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. Era il 1992 quando si persero le tracce delle due giovani ragazze, che all’epoca avevano rispettivamente 21 e 18 anni. Le due, però, hanno avuto un destino (forse) diverso: Golinucci è scomparsa, e nessuno ha più avuto sue notizie; Bolognesi è invece stata ritrovata morta circa un mese dopo la scomparsa. L’ipotesi è che entrambe siano cadute nelle mani dello stesso spietato assassino. E oggi, più di 30 anni dopo, la Procura di Forlì ha deciso di riaprire il caso.

Potrebbe interessarti anche