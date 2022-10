A Chi l'ha visto? il dramma di Jois Pedone: le anticipazioni Lo storico programma di Rai 3 torna il 19 ottobre con un nuovo appuntamento: ecco le inchieste di Federica Sciarelli per questa puntata

Come ogni mercoledì, il 19 ottobre torna in prima serata su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse. In questa nuova puntata la conduttrice ci guida alla scoperta di uno dei casi di cronaca più discussi e complessi degli ultimi anni.

L’omicidio di Jois Pedone a Chi l’ha viato?

Un alone di mistero avvolge la storia del giovane Jois Pedone, di appena 19 anni, studente universitario. Il 21 agosto 2022 il suo corpo è stato ritrovato senza vita in mare, al largo di Vasto, in Abruzzo. Alla caviglia una zavorra di 40 chili, che lo ha trascinato a fondo. Cosa si cela dietro una morte così terribile? Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, il ragazzo si sarebbe suicidato; ma la sua famiglia nega fermamente questa possibilità, ed è anzi convinta che si tratti di omicidio. Ad avvalorare l’ipotesi c’è il fatto che Jois potrebbe essere stato vittima di un rituale satanico, una sorta di iniziazione in cui il ragazzo sarebbe stato coinvolto da una donna che si fa chiamare "sacerdotessa". Secondo gli ultimi accertamenti, la vittima era in contatto con questa persona: a Chi l’ha visto? si cercherà di indagare su di lei e capire chi fosse davvero.

La scomparsa di Marzia

Nel corso della puntata, poi, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della scomparsa di Marzia, una giovane donna di 29 anni di cui si sono perse le tracce dopo la sua decisione di trasferirsi da Milano a Pontecagnano (in provincia di Salerno). Questa volta, la trasmissione di Rai 3 propone documenti inediti riguardanti l’inchiesta: la ragazza, prima di lasciare la sua città, aveva denunciato il fidanzato per violenze. Le indagini si spostano quindi su di lui. Come sempre, poi, spazio alle segnalazioni, alle testimonianze e alle richieste di aiuto delle persone in difficoltà.

