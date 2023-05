Che Tempo Che Fa, l'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai Ultima puntata in casa Rai del talk show che chiude con grandissimi ospiti e un messaggio di saluto commosso e amaro

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Fonte: rai

L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa in casa Rai inizia con un’ovazione per l’ingresso del conduttore Fabio Fazio, e con un sapidissimo corsivo di Michele Serra, che a suo modo racconta l’invadenza della politica nell’azienda della tv di stato, facendo un rapido excursus storico, e sottolineando che, fino a qualche anno fa artisti di destra e di sinistra si mischiavano, e senza giri di parole sottolinea: "C’è un brutto clima". E ancora: "Se fossi un artista o un giornalista di destra, sarei preoccupato, perché se mi chiamassero a lavorare in Rai tutti penseranno che lo abbiano fatto perché sono di destra, non perché sia bravo". E’ la prima, ma non sarà l’unica delle frecciate polemiche lanciate nel corso di una puntata che è soprattutto piena di grandi ospiti.

Dopo lo spazio dedicato al commento dei fatti di attualità con importanti esponenti del mondo del giornalismo, arriva in studio la Presidente della Commissione Europea Roberta Metsola che, sollecitata dalle domande di Fazio, affronta tutti i temi più caldi sul tavolo delle istituzioni europee: dai disastri legati alla tragedia del cambiamento climatico a iniziare dall’alluvione dell’Emilia Romagna, alla guerra tra Russia e Ucraina, dai fondi del PNRR alla questione dei migranti.

Poi è la volta dell’ospite forse più atteso, di certo il più prestigioso, dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Sir Anthony Hopkins arriva negli studi Rai di via Mecenate presentandosi con un caloroso "Buonasera Italia!" e concedendo una generosa intervista piena di aneddoti, ricordi e anche consigli ai giovani, aspiranti attori e non. Bellissima la riflessione sul successo che "o ti fa impazzire o, se riesci a rimanere umile, è una bella cosa. Se vuoi avere successo devi impegnarti e poi ricordarti che tutto passa, quindi divertiti perché la vita è preziosa: non sprecatela!"

Arriva poi lo spazio dedicato al commento al vetriolo delle notizie più curiose della settimana a cura di Luciana Littizzetto, che chiude il suo intervento con la consueta ‘letterina’. Un momento che diventa il punto centrale di tutta la puntata, la lettera della comica è infatti rivolta alla Rai. Nella sua missiva la Littizzetto ringrazia l’azienda, ma soprattutto il pubblico e i lavoratori, non rinunciando però a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con riferimenti all’invadenza della politica e con la chiusura che, dopo i ringraziamenti, è un’ultima stoccata indirizzata in particolare a Matteo Salvini, con la risposta esplicita a un twitt davvero evitabile in cui Salvini esultava per il mancato rinnovo del contratto di Fazio e Littizzetto con la Rai. Le ultime parole della letterina della Littizzetto sono infatti quasi le stesse di quel twitt: "Bello, ciaoo!" Finito di declamare il suo messaggio di addio all’azienda, la comica appare commossa, e anche Fazio vuole aggiungere qualcosa sul tema. Dopo aver ricordato il primo provino con cui, 40 anni fa, il conduttore è entrato come imitatore in Rai, conclude:"Un grazie sempre alla Rai: è la tv pubblica, non possiamo non volergli bene…Sono stati 40 anni bellissimi!"

La trasmissione continua con un duetto esplosivo, quello composto da Marco Mengoni ed Elodie, due dei divi più amati della nuova musica italiana, entrambi reduci da un anno ricco di successi e che si apprestano anche a conquistare le classifiche dell’estate con la loro Pazza Musica, sicuro tormentone estivo 2023. I due cantanti raccontano poi i prossimi impegni a Fazio.

L’altro grande ospite della serata è Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli campione d’Italia, ma anche produttore cinematografico di lunghissimo corso che, invitato per celebrare l’importante successo della sua squadra rimane comunque molto colpito da Elodie, tanto da vederla come possibile nuova diva del cinema italiano, e da dire di voler fare un film costruito su di lei. E chissà se il progetto andrà davvero in porto.

Dopo lo scanzonato momento de Il Tavolo, al momento dei saluti, Fabio Fazio ribadisce un sentito ringraziamento per i 40 anni bellissimi in Rai e lancia un video con una carrellata di grandi ospiti di questi venti anni di trasmissione, mentre il pubblico in piedi regala a tutto il cast un lunghissimo applauso di saluto.

Potrebbe interessarti anche