Chanel Totti 'paparazzata' da mamma Ilary Blasi (in versione pizzaiola). E il video social fa impazzire il web La figlia della conduttrice è stata ripresa, in tuta e senza trucco, in un tenero momento 'culinario'. E il quadretto ha subito scatenato la gioia dei fan. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Chanel Totti ‘smette’ gli abiti da influencer e si trasforma in ragazzina normale. Ieri sera, nel corso di una classica serata in famiglia, la figlia di Ilary Blasi e del ‘Pupone’ è stata paparazzata (complice proprio la madre) nell’atto di mettere letteralmente le mani in pasta. Un tenero momento da pizzaiola provetta, che ha scatenato subito le reazioni dei fan e stupito, a sorpresa, anche i detrattori. Perché Chanel ha avuto il coraggio di mostrarsi senza trucco e senza filtri. In una versione molto distante da quella ‘patinata’ a cui ci aveva abituati sui social. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Chanel Totti ‘virale’ in versione pizzaiola

Una classica ‘pizza night’ si è trasformata in un evento social, ieri sera. Complice la conduttrice e showgirl Ilary Blasi, che ha deciso di condividere tra le sue storie Instagram un video della figlia, Chanel Totti, impegnata in un lavoro davvero molto particolare. La giovane influencer, nata dal matrimonio (ormai naufragato) con Francesco Totti, ha conquistato un notevole seguito online con post in cui si mostra truccata di tutto punto, o con outfit alla moda, oppure in bikini in località esotiche, come la più classica delle modelle social. Ma stavolta, grazie allo ‘zampino’ di mamma Ilary, l’immagine che emerge della piccola di casa è molto diversa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video condiviso dalla conduttrice, infatti, vediamo una versione di Chanel acqua e sapone. Senza trucco, in tuta, senza pretese. Ma a conquistare il cuore dei fan è soprattutto la scenetta che viene ripresa. Aiutata dall’amico di Ilary, Ennio Meloni (noto autore tv), Chanel si mette a impastare la pizza con le mani. Ennio le arrotola le maniche e intanto scherza: "La preparazione dell’atleta!". Mentre chi si diverte di più, dietro le quinte, è ovviamente la ‘reporter’ improvvisata Ilary Blasi. In sottofondo sentiamo le sue risate, a cui si aggiunge il divertimento degli altri partecipanti alla scenetta: Ivan Peruch, il marito di Silvia Blasi (sorella di Ilary) e la governante Svetlana, cioè la donna che aiuta in casa la conduttrice romana (che gli appassionati della serie Netflix "Ilary" avranno bene in mente).

Insomma, il momento è magico è tenerissimo al tempo stesso. Tanto che il video di Ilary Blasi non fa in tempo ad uscire, ed è già virale ovunque. Più di una foto patinata, o di una posa da diva consumata, a far palare questa volta è la versione ‘normale’ di Chanel Totti. E se un post del genere scatena tanto clamore, forse varrebbe la pena di ripensare la strategia social della giovane influencer. Dare più spazio alla normalità, quindi, e meno all’eccezione. Perché i difetti dei vip sono molto più interessanti delle loro ‘perfezioni’.

Potrebbe interessarti anche