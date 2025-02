Casa a Prima Vista, lo show riparte con Gianluca Torre superstar (e il sogno Diletta Leotta): cosa succede Oggi lunedì 17 febbraio 2025 torna in onda il reality show di Real Time, vero e proprio fenomeno televisivo arrivato alla quinta stagione: le anticipazioni

Riparte uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni. Oggi lunedì 17 febbraio 2025, infatti, su Real Time torna in onda Casa a prima vista. Dal quartier generale di Milano e Roma Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu sono pronti a rimettersi in gioco nella compravendita di immobili. Questa sera va in scena il debutto della quinta edizione, che vedrà gli agenti immobiliari milanesi impegnati nella ricerca del trilocale perfetto per Andrea e Yi. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

Casa a prima vista, la nuova stagione su Real Time

Oggi lunedì 17 febbraio 2025 si rinnova l’appuntamento con Casa a prima vista, che torna in onda su Real Time con l’esordio della quinta stagione. Gli agenti immobiliari più famosi del piccolo schermo (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu), come da tradizione, si ritroveranno a cercare la casa e la soluzione ideale per i propri esigenti clienti. Ognuno presenterà la sua proposta chi riuscirà a convincere l’acquirente si aggiudicherà il premio in denaro al termine della puntata.

Confermato il format, inoltre, non mancheranno le novità. Nella quinta edizione dello show vedremo infatti case da sogno non solo a Milano e Roma, ma anche sul Lago di Como, in città e cittadine della Lombardia e nei dintorni della Capitale. Sono attesi anche dei grandi ritorni: Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l’agente segreta Natalina Liguori, ma anche new entry come Yasmine Basel in occasione degli episodi girati a Como. La nuova stagione Casa a prima vista sarà composta da ben 40 episodi della durata di 60 minuti; appuntamento, ovviamente, ogni sera su Real Time.

Gianluca Torre, il successo e il retroscena su Diletta Leotta

Vera e propria superstar del programma, Gianluca Torre si è raccontato al Corriere della Sera alla vigilia della quinta stagione di Casa a prima vista, parlando anche del suo successo. "La gente ha iniziato a salutarmi, a chiamarmi per nome" ha spiegato Torre, svelando anche di avere nutrito qualche dubbio iniziale sullo show: "Avevo moltissimi dubbi. Mi ha convinto vedere l’emozione di mia mamma nel pensare di vedere suo figlio in tv". L’agente immobiliare ha confessato di amare il proprio lavoro e di rimanere ancora affascinato dall’universalità di un concetto come la casa, capace di appassionare tutti. "Ho scoperto che Diletta Leotta è appassionatissima di immobili" ha raccontato Torre, aggiungendo: "Potrebbe fare lei il mio lavoro"

Quando e dove vedere Casa a prima vista (a partire da lunedì 17 febbraio 2025)

La quinta stagione di Casa a prima vista va in onda stasera in tv su Real Time. Appuntamento sul canale 31 del digitale terreste a partire dalle 20:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Discovery+ (tramite app o sito) dove sono visibili anche tutti gli episodi delle prime quattro stagioni.

