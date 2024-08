Gianluca Torre ricorda la madre scomparsa, il post di dolore sui social: "Distrutto" L’agente immobiliare di Casa a prima vista di RealTime ha festeggiato il compleanno e per l’occasione ha raccontato un lato di sé del tutto inedito: cosa ha detto.

CONDIVIDI

Casa a prima vista è tra gli show di RealTime più seguiti di sempre, un vero e proprio successo che ha portato il lavoro degli agenti immobiliari sul piccolo schermo. Ogni sera sono migliaia e migliaia gli italiani che si fermano a guardare le sfide tra gli agenti di Roma: Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri; e tra gli agenti di Milano: Mariana D’amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Ed è proprio Gianluca che, in questi ultimi giorni in occasione del suo compleanno, ha voluto raccontare un lato inedito di sé, ricordando la madre recentemente scomparsa: ecco cosa ha detto.

Casa a prima vista, Gianluca ricorda la mamma: "La sua morte mi ha distrutto"

"Grazie di tutto l’amore", ha scritto Gianluca Torre nel suo ultimo post Instagram per ringraziare i tanti fan dei messaggi di auguri ricevuti in occasione del suo 55esimo compleanno. Accanto alle parole, alcune immagini che lo ritraggono dall’infanzia fino all’età adulta, nelle quali appare spesso anche la sua cara mamma. Ed è proprio in questa occasione che Gianluca ha voluto ricordare anche la madre scomparsa con parole che non sono certo passate inosservate.

"1° agosto 2022, il regalo di compleanno più bello della mia vita, un viaggio con mia mamma che non c’è più", ha infatti scritto l’agente immobiliare in accompagnamento al video della sua vacanza con la mamma a Bellagio sul Lago di Como. Il dolore per questa perdita si avverte chiaramente nelle parole di Gianluca, senza contare che lui stesso aveva già parlato di questo anche in una precedente intervista.

"Mia mamma è scomparsa a gennaio e la sua morte mi ha distrutto. Non l’ho voluto raccontare sui social. Avevo un rapporto viscerale con la mamma. Era contentissima per il mio successo. È stata lei a convincermi ad accettare Casa a Prima vista", aveva rivelato Gianluca ne corso di un’intervista con Gianluca Gazzoli durante il podcast BSM.

Gianluca Torre, i messaggi d’affetto per il suo compleanno

Al di sotto del post di Gianluca, tantissimi fan hanno voluto dedicargli nuovamente messaggi d’affetto sia per il compleanno che per l’amara perdita della sua adorata mamma. "Auguri. Mi dispiace che tua madre non ci sia più. Davvero stare con le proprie mamme è il più bel regalo che si possa ricevere. Buoni festeggiamenti!", ha scritto un utente. E ancora: "Auguri Gianlu… festeggiare senza la mamma è dolorosissimo ti capisco", "Qui mi hai commosso… la mamma, la perdita più grande nella vita", "Tanti Auguri grandissimo Gianluca! Che persona semplice e vera che devi essere… un piacere vederti alla tv e tanti tanti auguroni".

