Carlo Verdone, appello social per ritrovare Natasha Hovey: l’attrice risponde A 40 anni dall’uscita del film Acqua e Sapone, l’attore ha voluto cercare l’allora protagonista esordiente di cui aveva perso i contatti. Cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Carlo Verdone, nel corso della sua lunga carriera (ancora più che attiva), è stato protagonista e partecipe di film di grandissimo successo, questo fin dai suoi esordi. Era ottobre 1983 quando usciva il film Acqua e sapone, ed è proprio ritrovando una foto dell’allora protagonista esordiente del film, l’attrice Natasha Hovey, che Verdone si è reso conto di aver perso totalmente i contatti con lei. Da qui, il lungo discorso sui social che in poco tempo si è trasformato in un vero e proprio appello per ritrovare la collega. Un appello arrivato anche agli occhi di Natasha che ha prontamente risposto. Vediamo qualche dettaglio in più.

L’appello social di Verdone: "Forse se leggerà questo post si farà viva"

A ben 40 anni dall’uscita del film Acqua e sapone, l’attore e regista Carlo Verdone ha postato sul suo profilo Instagram una foto dell’epoca dell’allora attrice protagonista esordiente Natasha Hovey, con un lungo e toccante messaggio.

"Nel 1983, in questo mese, usciva ‘Acqua e Sapone’, una delle commedie che mi riporta a tanti cari ricordi. […] La foto che state vedendo l’ho ritrovata qualche mese fa dentro un vecchio album ed è il volto della protagonista esordiente Natasha Hovey – ha scritto Verdone nella didascalia della foto – La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente.

L’attore ha poi proseguito scrivendo: "[…] Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all’epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare. La convinsi, dopo un lungo provino, ad accettare il suo primo ruolo in un film, sebbene fosse timida e riservata. Ma riuscimmo nell’impresa e insieme costruimmo un duetto perfetto. Questa foto gliela scattai io sul litorale di Ostia durante una pausa di Compagni di Scuola. E mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce. Ora vive tra Miami e Parigi, credo. È sposata e dovrebbe avere tre figli".

Ecco allora l’appello di Verdone: "Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l’immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà".

Natasha Hovey risponde all’appello di Carlo Verdone

Le parole di Carlo Verdone, grazie al potere dei social, sono arrivate proprio agli occhi di Natasha che ha prontamente risposto attraverso Il Corriere raccontando com’è ora la sua vita e lanciando un grande saluto rivolto a Carlo.

"Dopo Acqua e Sapone e Compagni di scuola, girati con Carlo, e altri lavori per la Rai, alcuni sceneggiati, mi sono trasferita in Francia per amore di mio marito, con cui ho costruito la famiglia che ancora oggi è tutto per me – ha raccontato Natasha a Il Corriere – A volte ho provato con David a rivedere i film con me ragazzina protagonista, ma una pellicola come Acqua e sapone ha un umorismo che in Francia non è così immediato. Siamo diversi".

La Hovey ha proseguito dicendo: "Del set mi ricordo soprattutto le grandi risate. Si scherzava sempre. E in quell’occasione c’erano attorno a noi decine di tecnici e operatori. Mia mamma sempre presente. Oggi non so se sarebbe possibile girare un film di quel genere. Ma non c’era malizia, in Acqua e Sapone. Solo tanta tenerezza".

Poi il saluto a Verdone: "Può stare sicuro che lo contatterò, privatamente. Dai social mi tengo alla larga: non ne ho bisogno. Se inizi a usarli non smetti più, come con il computer. Va bene così. Ciao Carlo, eccomi! Pochi eleganti come te".

Potrebbe interessarti anche