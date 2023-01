C'è posta per te, puntata del 14 gennaio, emozioni e due grandi ospiti Sorprese, colpi di scena, storie emozionanti e special guest: ecco cos'è successo nella seconda puntata di C'è Posta per te

Sorprese, emozioni e sentimenti sono tutto ciò che si respira nello studio di C’è posta per te. Anche la seconda puntata, andata in onda sabato 14 su Canale 5, ha regalato storie toccanti che hanno commosso e diviso il pubblico a casa. Come da consuetudine, sono due gli ospiti speciali chiamati a presenziare nel corso della puntata. Questa volta è il turno del pilota di Formula 1, Charles Leclerc, e dell’attore Luca Argentero. Le due star per la prima volta mettono da parte i panni professionali per mettere a nudo le proprie emozioni e il proprio lato umano. A consegnare la posta ci sono i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Charles Leclerc e Luca Argentero: gli special guest

Ad aprire la puntata ci pensa Charles Leclerc, pilota della Ferrari che proprio qualche settimana fa ha annunciato la fine della relazione con Charlotte Sinè. Dopo tre anni insieme, i due hanno deciso di prendersi una pausa pur sempre mostrando un grande rispetto reciproco. È stato il monegasco in prima persona a dare la notizia sui social spendendo delle belle parole per l’ex compagna: "È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo".

A metà della serata a entrare in scena è Luca Argentero. Al contrario di quella del pilota di Formula 1, la vita sentimentale dell’attore torinese procede a gonfie vele. A due anni dalla nascita di Nina Speranza, lui e la moglie Cristina Marino sono a un passo dal diventare genitori bis, questa volta di un maschietto.

Charles Leclerc: un regalo speciale per una coppia speciale

Il primo ospite della puntata è Charles Leclerc. Il campione di Formula 1 fa da cornice a una bellissima storia d’amore di cui sono protagonisti Eleonora e Giulio, due ragazzi uniti da un amore che abbatte qualsiasi tipo di barriera. Eleonora, una giovane di 23 anni, è affetta da sclerosi multipla, una malattia che ha messo in stand-by la sua vita quando aveva appena 20 anni. La ragazza ha voluto ringraziare pubblicamente il fidanzato, che in tutti questi anni non l’ha lasciata mai sola e si è trasferito dalla Sicilia per stare al suo fianco. A sorprendere Giulio, grande appassionato di Formula 1, è Charles Leclerc che gli regala un kit della Ferrari con guanti, cappellini e magliette e due biglietti per un viaggio a Disneyland Paris e per la Sicilia.

Un silenzio lungo 18 anni: la storia di una mamma e di un figlio

Seconda storia della serata è quella di Wanda e Renato, mamma e figlio che hanno perso ogni tipo di contatto da 18 anni. Wanda, madre di quattro figli, perde il marito quando Renato ha 28 anni. Da questo momento in poi iniziano una serie di problematiche per la famiglia che si concludono con l’uscita di scena di Renato, andato via di casa dopo un litigio con il cognato. Nel frattempo, Renato conosce la sua nuova compagna Eleonora, ma perde di vista la madre e il resto della famiglia. Wanda, accompagnata in studio dalla figlia Rita e dal marito di lei Ivano, vuole riabbracciare a tutti i costi il figlio. La storia si conclude con un mezzo lieto fine: Renato decide di aprire la busta e abbracciare di nuovo i suoi cari, ma la compagna Eleonora si rifiuta di seguire la scelta del marito e abbandona lo studio.

Amore e tradimenti: la storia di Nicola e Annalisa

Un’altra storia d’amore, questa fatta di turbolenze e tanti passi falsi. I protagonisti in questione sono Nicola e Annalisa, una coppia ormai scoppiata per gli errori commessi dal primo. Dopo la morte del padre di lei e la nascita dei due figli, tra i due iniziano i problemi. Annalisa scopre che Nicola la tradisce con un’altra ragazza e mette un punto alla storia con lui. Nicola prova in tutti i modi a ricucire i rapporti, ma non riesce a farlo e a nulla vale il tentativo dell’invito al programma. Annalisa si rifiuta di aprire la busta ma a grande sorpresa, a distanza di tempo dalla registrazione, i due fanno sapere di essersi ritrovati .

Il tentativo di riavvicinamento di una madre al figlio: la storia di Adele e Giovanni

Adele è una mamma che sta cercando in tutti i modi di riprendersi l’amore e il bene del figlio Giovanni. Dopo la separazione del marito, la donna ha visto Giovanni prendere le distanze da lei fino a non vederlo più. Il figlio preferisce vivere con il padre e tagliare ogni rapporto con la madre che non ne vuole sapere di tornare insieme al marito. Giovanni in studio si mostra irremovibile: non vuole aprire la busta e non si smuove nemmeno davanti alle parole di Maria De Filippi che prova a convincerlo a cambiare idea. Tuttavia e a gran sorpresa, fuori dal programma mamma e figlio hanno avuto modo di rincontrarsi e riappacificarsi.

Luca Argentero: "la storia di un regalo"

A chiudere la puntata ci pensa Luca Argentero, il secondo special guest che cerca di abbattere un muro fatto di sensi di colpa e di dolore. Le protagoniste sono Annamaria e Rossella, una madre e una figlia che hanno il cuore spezzato per la perdita di un marito e un padre. Rossella vuole chiedere scusa alla madre per non essere stata in grado di sostenerla nel giusto modo dopo la morte del padre. La figlia vuole riavvicinarsi alla madre, vuole ritrovare quel rapporto che le univa prima della tragica scomparsa del papà. A fare da collante alla situazione c’è l’attore torinese che scende dalle scale per abbracciare Annamaria e dire la sua: "Rossella si sente in colpa ma è difficile trovare il modo migliore per festire un lutto". La storia si chiude con un bellissimo lieto fine: la busta si apre e mamma e figlia si riabbracciano.

