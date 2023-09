Vanzina racconta una “Buona giornata” con De Sica, Banfi e Abatantuono Le cose da sapere sul film a episodi in onda stasera: dal super cast (c’è anche Valentina Persia) alla trama, fino alle location che hanno ospitato le riprese

Il film Buona giornata, in onda stasera su Cine34 alle ore 21:00, è una commedia a episodi che racconta la grande storia di una giornata in Italia, una giornata in cui succede di tutto, con protagonisti gente più o meno comune, realizzando una fotografia degli italiani, compresi pregi e difetti. Tra i protagonisti, personaggi ben costruiti come Leonardo Lo Bianco (interpretato dal mitico Lino Banfi), senatore accusato di corruzione, o anche la storia di Rosaria, una donna in carriera ossessionata dalla salute (Teresa Mannino), le sfortune di Romeo (Diego Abatantuono), milanese trasferito nel meridione, e i patimenti del principe Ascanio Cavallini Gaetani (Christian De Sica), un nobile decaduto alle prese con grane economiche.

Ecco le cose da sapere sul film prima di vederlo stasera in tv: dal cast completo (ricco di stelle del cinema tricolore), ai luoghi in cui è stato girato, fino ad alcune curisità sugli episodi e sulla trama.

