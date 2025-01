Bianca Guaccero, chi è l'ex marito Dario Acocella: la 'separazione straziante' e il rammarico per la figlia Alice L’attrice e conduttrice, che ha da poco vinto Ballando con le stelle, è stata sposata per quattro anni con il regista e produttore: scopriamo di più su di lui.

Bianca Guaccero è indubbiamente una delle donne dello spettacolo italiano più eclettiche e talentuose. Negli anni ha dimostrato più volte le sue grandi doti da attrice, conduttrice e cantante e, come sa già non fosse abbastanza, vincendo l’ultima edizione di Ballando con le stelle ha ampiamente dimostrato di avere anche grandi doti da ballerina. Che dire, una showgirl a tutto tondo che al momento sta vivendo un periodo molto florido sia dal punto di vista della carriera che della vita privata. Lo show di Milly Carlucci le ha infatti permesso di conoscere il maestro di ballo Giovanni Pernice, con il quale oggi forma una bellissima coppia. Prima di lui, però, Bianca è stata sposata per quattro anni con l’ex marito Dario Acocella, con il quale ha dato alla luce la figlia Alice. Scopriamo di più proprio su di lui.

Chi è Dario Acocella, ex marito di Bianca Guaccero

Dario Acocella, classe 1979 e originario di Napoli, è un noto regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano. La sua carriera nel mondo dell’audiovisivo è iniziata con la creazione di alcune opere di videoarte. Dopo la laurea al DAMS con indirizzo regia cinematografica presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dario ha iniziato a collaborare come assistente alla regia e aiuto regista di serie tv molto importanti e produzioni cinematografiche e televisive di spicco. Negli anni, Acocella si è poi fatto conoscere come regista, sceneggiatore e produttore di serie televisive, film, cortometraggi e videoclip musicali, ricevendo anche importanti riconoscimenti.

Bianca Guaccero e Dario Acocella, la difficile separazione e il rammarico per la figlia Alice

Dopo un lungo fidanzamento, nel 2013 Bianca Guaccero e Dario Acocella sono convolati a nozze per poi dare alla luce la figlia Alice. Il matrimonio è però giunto al capolinea nel 2017. "Io e mio marito ci siamo separati quando lei (Alice ndr) aveva tre anni, abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti, però sai quello che mi fa soffrire? È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano con mamma e papà", ha raccontato Bianca con lieve rammarico in una passata intervista a Verissimo.

Di recente, Bianca è poi tornata a parlare della sua dolorosa separazione, soprattutto dopo aver finalmente ritrovato la serenità, con sua grande sorpresa, accanto a Giovanni Pernice. "Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito il mio equilibrio. Ero grata alla vita per quello che avevo, tantissimo secondo me: mia figlia Alice, il la voro che amo, la mia famiglia. Mi dicevo: ‘Bianca non puoi avere tutto’. Ero convinta di essere una di quelle persone che hanno meno talento o meno fortuna nei sentimenti, credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste", ha rivelato l’attrice al settimanale Oggi. L’amore, però, alla fine è arrivato grazie a Ballando con le stelle, e come si suol dire: "Se sono rose…"

