Bianca Guaccero e Pernice, trasloco per amore: la nuova vita della coppia dopo Ballando. L'annuncio Bianca Guaccero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova vita con il compagno dopo l'esperienza di Ballando che ha visto nascere il loro amore.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Bianca Guaccero ha annunciato che Giovanni Pernice è pronto a trasferirsi a Roma per lei. Il ballerino lascerà quindi Londra, dove vive e lavora da molti anni, per amore. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice e attrice 43enne in un’intervista a Oggi.

Bianca Guaccero racconta la storia d’amore con Giovanni Pernice

"Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così", con queste parole Bianca Guaccero descrive le sue sensazioni dopo aver baciato la prima volta colui che adesso è il suo compagno: il ballerino Giovanni Pernice con cui ha condiviso il palco di Ballando con le stelle. Insieme hanno trionfato nell’ultima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci, arrivati in finale insieme alla coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Per Pernice, come racconta la sua fidanzata, è scoccato subito il colpo di fulmine mentre per la Guaccero è servito qualche giorno in più: "I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto". L’amore con il suo attuale compagno è arrivato dopo un lungo periodo in cui la conduttrice è rimasta sola. Sono infatti passati otto anni dalla separazione dal padre di sua figlia. Un periodo dopo cui sentiva di aver trovato un equilibrio e pensava di rimanere sola, così come lei stessa ha affermato: "Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito un mio equilibrio… Credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste". Poi è arrivato Giovanni Pernice, che, come ha detto, l’accetta così com’è e l’aiuta nelle difficoltà. È stato un punto fermo anche durante la loro esperienza di Ballando con le stelle, che li ha fatti innamorare l’uno dell’altra. "A volte Giovanni mi dice: ‘Fermati, sono io l’uomo, conduco io il ballo’. Ecco, non ballo più sola. Non sapevo com’è avere un compagno che condivide: "Se è faticoso, lo facciamo insieme".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pernice, il trasloco a Roma per amore di Bianca Guaccero

"Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia", così Bianca Guaccero ha raccontato che Giovanni Pernice si trasferirà nella capitale dopo aver vissuto per lungo tempo a Londra. In questo periodo il pubblico potrà ammirare la conduttrice con Nek nella nuova edizione di Dalla strada al palco e poi a febbraio nel PrimaSanremo.

Potrebbe interessarti anche