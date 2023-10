Belli di papà: con Abatantuono papà di Matilde Gioli e Andrea Pisani dei PanPers Un cast eccezionale per un remake sopra le righe. Ecco tutti i dettagli su cosa ti aspetta oggi in prima serata su Cine 34, dalle splendide location alla colonna sonora

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Diego Abatantuono è Vincenzo, un imprenditore di successo, vedovo e solo,

che deve badare a tre figli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano per lui un vero e proprio cruccio. Stanco per il loro comportamento irresponsabile e frivolo, Vincenzo inscena quindi un fallimento della propria azienda per costringerli a cercarsi un modo per guadagnarsi da vivere

Potrebbe interessarti anche