Belén rimpiazza Elisabetta Canalis: il nuovo lavoro (ambitissimo) della showgirl argentina La modella sarda sarebbe atterrata in Italia per uno shooting fotografico per un nuovo brand a cui farà da testimonial, lasciando spazio alla conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Belén Rodríguez prende il posto di Elisabetta Canalis. La showgirl argentina, infatti, potrebbe ereditare il ruolo di testimonial della modella sarda per un noto brand di intimo. Elisabetta, dal canto suo, avrebbe siglato un accordo per una nuova campagna, di cui avrebbe già realizzato il primo shooting fotografico appena atterrata in Italia. A lanciare il rumor è il portale Dagospia, che ha parlato per la prima volta del possibile avvicendamento tra le due. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis in Italia per un nuovo brand di intimo

Ormai da anni – com’è noto – Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti. Qui la modella sarda classe 1978 ha costruito una nuova vita prima insieme al chirurgo Brian Perri (dal ha avuto la figlia Skyler Eva nel 2015) poi al fianco di Georgian Cimpeanu, con il quale oggi convive a Los Angeles. Negli ultimi giorni, tuttavia, Elisabetta sarebbe rientrata in Italia per una nuova campagna pubblicitaria, che al momento rimane top secret. A lanciare il rumor è stato il sito Dagospia, secondo il quale la modella avrebbe iniziato a collaborare con un nuovo brand di intimo con uno shooting fotografico: "Si mormora che l’ex velina sia rientrata in gran segreto a Milano per un esclusivo shooting fotografico ripartendo subito dopo per l’America. I ben informati dicono che presto diventerà il volto di un brand internazionale di intimo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belén Rodríguez ‘sostituisce’ Elisabetta Canalis? Lo scenario

La news della ‘toccata e fuga’ di Elisabetta Canalis in Italia riportata da Dagospia ha rapidamente fatto il giro del web. Anche Gabriele Parpiglia ha ripreso la notizia, lanciando però un suggestivo scenario per il futuro: stando a quanto ipotizzato dal giornalista e autore tv tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, Elisabetta Canalis sarebbe arrivata ai saluti con Intimissimi e il prossimo volto del noto brand di intimo sarà nientedimeno che Belén Rodríguez. Sulla scia del successo televisivo al timone di Only Fun – Comico Show su Nove (in grado di battere anche Rai 2 negli ascolti tv), la showgirl argentina potrebbe dunque diventare il nuovo volto del brand, con cui peraltro ha già collaborato per la linea make-up con uno spot virale lo scorso settembre. Belén ed Elisabetta Canalis sarebbero pronte a darsi il cambio, con la modella sarda in procinto di iniziare una collaborazione al momento ancora top secret.

Potrebbe interessarti anche