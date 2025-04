Elisabetta Canalis, pace fatta con Georgian Cimpeanu: l’indizio arriva dal ring Le voci di rottura si erano fatte sempre più intense negli ultimi giorni, ma sui social è arrivata la smentita (indiretta) dell’ex velina: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Elisabetta Canalis non è di nuovo single. Negli ultimi giorni, infatti, si erano fatte sempre più intense le voci di una possibile rottura con Georgian Cimpeanu. In seguito al rumor lanciato da DiPiùTv si era parlato di una crisi tra l’ex velina e il personal trainer, forse scatenata da un tradimento, ma sui social è arrivata la smentita. Elisabetta si è infatti mostrata sul ring insieme al suo compagno ed ex campione di kickboxing, mettendo a tacere le voci. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis, la presunta rottura con Georgian Cimpeanu

Il rumor – come detto – è esploso la scorsa settimana, quando il settimanale DiPiùTv lanciò in prima pagina la notizia di Elisabetta Canalis "di nuovo tradita e sola". Stando al magazine (poi ripreso anche da Chi, che però non parlò di un "terzo incomodo), la storia d’amore tra l’ex velina e Georgian Cimpeanu sarebbe arrivata al capolinea a causa di "alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer". I due avevano anche smesso di seguirsi sui social, alimentando le voci di rottura, e in tanti puntarono il dito contro Jessica Michel Serfaty, modella e personaggio televisivo (che si allena proprio con Cimpeanu) alla quale Elisabetta Canalis aveva tolto il follow su Instagram. Dopo il divorzio dal chirurgo americano Brian Perri (padre di sua figlia Skyler Eva), insomma, per l’ex velina sembrava essere arrivata un’altra grossa delusione amorosa, ma così non è stato.

La verità sul tradimento e l’indizio social di Elisabetta Canalis

Nonostante né Elisabetta Canalis né Georgian Cimpeanu abbiano commentato per smentire o confermare i rumor riguardanti la loro possibile rottura e tantomeno le voci di tradimento, sui social è arrivata la risposta indiretta dell’ex velina. Elisabetta ha infatti condiviso tra le storie del suo profilo Instagram un video insieme al compagno. Nella clip si possono infatti vedere la modella e l’ex campione di kickboxing allenarsi in palestra, e precisamente sopra il ring, dove danno vita a un’intensa di sparring colpo dopo colpo. Tra i due, dunque, èevidentemente tornato il sereno e la vita a Los Angeles della coppia sembra proseguire senza intoppi e, soprattutto, senza tensioni o tradimenti.

