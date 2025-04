Elisabetta Canalis torna in Italia da single, la nuova verità sull’addio a Georgian Cimpeanu L’amore tra l’ex velina e il preparatore atletico sembrerebbe essere arrivato al capolinea: emergono ora le motivazioni che li avrebbero portati alla rottura.

Le voci sulla presunta crisi tra l’ex velina Elisabetta Canalis e il personal trainer Georgian Cimpeanu circolano già da settimane, con tanto di ipotesi di tradimento da parte di Georgian con Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana. Ebbene, pare che nelle ultime ore la bella Elisabetta Canalis sia tornata in Italia da sola e che la relazione sia effettivamente giunta al termine. Allo stesso tempo, però, pare che le motivazioni della rottura non riguardino un terzo incomodo, ma che vi sia dell’altro: scopriamo di più.

Canalis in Italia senza fidanzato: i motivi dell’addio a Georgian Cimpeanu

Come rivelato in queste ore dal noto settimanale Chi, Elisabetta Canalis sarebbe tornata in Italia per lavoro, lasciando momentaneamente la sua abitazione di Los Angeles. Un viaggio che la vedrebbe da sola, senza il fidanzato Georgian Cimpeanu con il quale, sempre da quanto confermato da Chi, la relazione sarebbe ormai giunta al termine da tempo.

Rispetto alle voci circolate in queste settimane, secondo le quali la fine della relazione sarebbe avvenuta a seguito di un tradimento da parte di Georgian, il settimanale Chi fa sapere che la rottura sarebbe invece avvenuta per "motivi legati alla relazione", smentendo la presenza di eventuali "terzi incomodo". In altre parole, la fine dell’amore tra la Canalis e Cimpeanu (durato circa due anni) non avrebbe nulla a che fare con tradimenti o motivi di questo genere, ma deriverebbe da motivazioni interne al rapporto tra i due. Ovviamente è tutto da prendere con le pinze, dato che i diretti interessati non si sono ancora espressi al riguardo.

Elisabetta Canalis, gli amori più noti

Negli anni, Elisabetta Canalis ci ha fatti sognare più volte con i suoi amori più o meno noti. La prima relazione divenuta di dominio pubblico di Elisabetta è stata quella con Bobo Vieri, che ha sancito la più classica e iconica delle unioni, ovvero quella tra velina e calciatore. A questa è seguita poi l’indimenticabile storia d’amore con la star di Hollywood George Clooney: una relazione vissuta sui red carpet di tutto il mondo, che tuttavia pare non aver lasciato molto all’ex velina (che ha più volte sottolineato quanto Clooney fosse molto più ‘preso’ di lei).

Nel 2014, la Canalis ha poi sposato il compagno Brian Perri, con il quale si è trasferita a Los Angeles e ha dato alla luce la figlia Skyler Eva. Il matrimonio in seguito è giunto al termine e l’ex velina si è legata a Georgian Cimpeanu. Ad oggi, pare che anche questa storia sia finita.

