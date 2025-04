Elisabetta Canalis, finita la storia con Georgian Cimpeanu: tra gli indizi social spunta il nome di un’altra donna Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra la showgirl e campione di kickboxing potrebbe essere giunta al termine. Il motivo? Scopriamolo.

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, padre della figlia Skyler, la bella Elisabetta Canalis si è legata sentimentalmente a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing 32enne di origini rumene. Proprio per amore della nostra ex velina, Georgian si era trasferito da circa un anno a Los Angeles lavorando come personal trainer. Ebbene, secondo le ultime indiscrezione, la storia d’amore tra i due potrebbe essere giunta al termine e tra i motivi potrebbe esserci anche il nome di un’altra donna: scopriamo di più.

Elisabetta Canalis torna single: l’indiscrezione sull'(ex?) fidanzato

I tantissimi fan di Elisabetta Canalis, che da molti anni la seguono quotidianamente attraverso i social, avevano già notato che, da un po’ di tempo, l’ex velina non si faceva più vedere sul web con il compagno Georgian Cimpeanu. Crisi in corso? Rottura? Nessuna certezza e nessun particolare commento dai diretti interessati.

Oggi, però, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe effettivamente unire tutti i puntini. Nella sua newsletter ha infatti fatto notare che la Canalis non segue più il compagno su Instagram. E ancora non è tutto, perché l’ex velina avrebbe smesso di seguire anche Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana che da qualche mese proprio Georgian aveva iniziato ad allenare nelle vesti di personal trainer. Coincidenza? Difficile da credere.

Ovviamente, per il momento si tratta solo di semplici supposizioni, dato che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito le varie voci in circolazione. Il fatto che Elisabetta abbia però deciso di smettere di seguire entrambi potrebbe non essere un caso.

Elisabetta Canalis e la storia d’amore con Georgian Cimpeanu

Fino a poco tempo fa sembrava che la relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stesse andando a gonfie vele. Stanchi di fare una vita da pendolari, i due avevano anche deciso di andare a convivere definitivamente a Los Angeles per poter stare insieme e costruire il proprio futuro. Georgian, originario della Romania, viveva a Roma da ormai tantissimi anni, ma per amore della sua Elisabetta aveva lasciato tutto per trasferirsi a Los Angeles dove lei abita da anni, e dove risiede anche il suo ex marito Brian Perri, padre della figlia Skyler Eva. Una prova d’amore a tutti gli effetti che aveva portato i tanti fan della coppia a immaginare un futuro molto bello e florido.

Ma se Elisabetta Canalis ha smesso di seguire il compagno su Instagram (gesto che al giorno d’oggi è indubbiamente forte) significa che tra loro deve essere successo qualcosa di molto importante e apparentemente irreparabile. Non rimane quindi che attendere qualche conferma.

