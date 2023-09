Elisabetta Gregoraci, estate in tv infinita: chi c’è con lei a Battiti Live La kermesse musicale dell’estate targata Rodio Norba torna in replica: conducono la showgirl e Alan Palmieri con Maria Sole Pollio, tutti gli artisti e ospiti

L’estate sta per finire, ma non su Italia 1. Battiti Live, uno degli appuntamenti fissi della stagione estiva, torna infatti in prima serata sulla rete Mediaset. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno girato la Puglia da Bari a Gallipoli conducendo l’evento itinerante targato Radio Norba per un totale di cinque serate, e la grande musica dell’estate 2023 è pronta a tornare in onda su Italia 1. Scopriamo tutti i dettagli.

Torna Battiti Live

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri tornano a essere protagonisti della prima serata di Italia 1. La showgirl (alla conduzione per la settima edizione consecutiva) e il direttore artistico del programma, dopo l’appuntamento con Road To Battiti, hanno riempito le piazze pugliesi, ospitando sul palco oltre 100 grandi artisti del panorama musicale italiano.

Dopo gli appuntamenti on the road da Taranto a Vieste fino a Giovinazzo, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, insieme, come sempre, a Maria Sole Pollio, sono approdati a Bari, dove si sono tenute le prime tre delle cinque serate di Battiti Live, prima del gran finale a Gallipoli.

Nel corso di queste cinque grandi serate all’insegna della grande musica si sono esibiti tantissimi artisti, tra cui (in ordine alfabetico): Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dara, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Enula, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè,, Il Pagante, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain, Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants, Svea, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax, Wayne. Nel cast di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 presenti dunque tantissimi nomi altisonanti e anche una significativa quota di allievi ex Amici.

Quando e dove vederlo (mercoledì 6 settembre 2023)

Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Battiti Live tornerà in onda in chiaro in replica su Italia 1 (e in streaming su Mediaset Infinity) oggi mercoledì 6 settembre 2023 in prima serata a partire dalle 21:20.

