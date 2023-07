Battiti Live, la scaletta di stasera (c'è anche Annalisa). Attesa per l'outfit della Gregoraci I protagonisti dello show musicale del 4 luglio con Elisabetta ed Alan Palmieri. Sul palco ci sarà anche la neo-sposina. Cosa indosserà la conduttrice?

Battiti Live torna a essere protagonista dell’estate all’insegna della musica. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sono tornati a viaggiare per il Sud Italia e hanno già tenuto tre date dell’evento musicale targato Radio Norba a Bari, e sono ora pronti per il gran finale di Gallipoli. La prima puntata andrà in onda in tv questa sera martedì 4 luglio 2023. L’appuntamento è su Italia 1: scopriamo tutte le anticipazioni e la scaletta dei cantanti che si esibiranno.

Torna Battiti Live

Alla settima edizione consecutiva, Elisabetta Gregoraci è pronta a condurre Battiti Live affiancata, come sempre, da Alan Pamieri (direttore artistico dell’evento) e da Mariasole Pollio. Dopo gli appuntamenti di Road to Battiti, le tappe itineranti in giro per la Puglia on the road tra Taranto e Vieste, Battiti Live è sbarcato a Bari per tre date, rispettivamente mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25 giugno. Poi il gran finale, che si terrà nella cornice di Gallipoli, nelle serate di venerdì 7 e domenica 9 luglio. Anche quest’anno l’evento estivo di Radio Norba porterà sul palco più di 100 artisti del panorama musicale italiano.

I cantanti e la scaletta della prima puntata

Per quanto riguarda gli appuntamenti on the road, ci sarà Mr. Rain direttamente da Fasano e i Pinguini Tattici Nucleari da Marina di San Foca di Melendugno.

Sul palco di Battiti Live, in occasione della prima puntata, vedremo esibirsi: Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro con Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma_Cose, Paola & Chiara, Emma e Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fedez, The Kolors, Annalisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Angelina Mango, Gemelli Diversi.

Tantissimi nomi altisonanti dunque, tra cui spicca la presenza di Annalisa, che settimana scorsa si è sposata con Francesco Muglia, ma anche di Angelina Mango, seconda classificata ad Amici.

Quando e dove vederlo (martedì 4 luglio 2023)

Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e con la partecipazione Mariasole Pollio, Battiti Live è in chiaro oggi martedì 4 luglio 2023 in prima serata su Italia 1 (e in streaming su Mediaset Infinity) e andrà in onda ogni martedì fino a metà agosto. L’evento sarà anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

