Ascolti mercoledì 31 luglio: le Olimpiadi dominano col Nuoto, boom di Giuseppe Brindisi Su Rai 1 il film Dirty Dancing raggiunge il 12,5% di share, mentre i Giochi olimpici trionfano su Rai 2 (23,8%) nonostante le delusioni azzurre: tutti i numeri

La prima serata deludente per il nuoto azzurro non ferma gli ascolti tv. Ieri mercoledì 31 luglio 2024 la diretta delle Olimpiadi di Parigi ha dominato ancora una volta nei dati Auditel, chiudendo al 23,8% di share. Staccati, ancora una volta, Rai 1 (con il film Dirty Dancing al 12,5% di share) e Canale 5 (con la pellicola Uno di noi al 13%). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i numeri.

Ascolti tv, la prima serata di ieri: chi ha vinto

La prima serata di ieri mercoledì 31 luglio è stata dominata nuovamente dalle Olimpiadi di Parigi 2024. In onda dalle 21:11, il Nuoto ha trionfato negli ascolti tv toccando il 23,8% di share e raccogliendo su Rai 2 ben 3 milioni e 718mila spettatori nonostante una serata complicata per gli azzurri. Simona Quadarella, ancora una volta, non è riuscita a salire sul podio olimpico e si è dovuta accontentare della medaglia di "legno" nel 1500m stile libero; Thomas Ceccon, invece, non è riuscito a centrare la finale dei 200m dorso. Il cinese Pan, invece ha fatto segnare il nuovo record del mondo (46"40) nei 100m stile libero.

Dopo l’exploit per l’ultima puntata di Temptation Island di mercoledì scorso, Canale 5 si è dovuto accontentare del 13% di share raggiunto dal film con Kevin Costner e Diane Lane Uno di noi, che ha appassionato 1 milione e 708mila spettatori. In ripresa Rai 1 che, dopo una serie di passi falsi e il flop (e la sospensione) delle repliche di Boomerissima di Alessia Marcuzzi ha fatto registrare il 12,5% di share (1 milione e 816mila spettatori) con il classico Dirty Dancing: Balli proibiti.

Su Italia 1 Chicago Fire ha totalizzato il 6,5% di share con 851mila spettatori, mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha fatto segnare una crescita di oltre due punti di share toccando il 7,2% con 797mila spettatori sintonizzati su Zona Bianca. Su La7 La Torre di Babele ha fatto segnare un a.m. di 366mila spettatori con il 2,4% di share; su Rai 3 NewsRoom ha fatto registrare il 2,6% di share con 391mila spettatori; su Tv8, invece, Pechino Express ha ottenuto 194mila spettatori e l’1,5% di share. Prospettive di un delitto su Nove non è andato oltre l’1,7% di share grazie a 254mila spettatori.

Gli altri numeri

Altro boom per le Olimpiadi di Parigi 2024 che, nel daytime di mezzogiorno, hanno raccolto su Rai 2 più di un milione di italiani per la gara di canottaggio che è valsa agli azzurri la medaglia d’argento nel quattro di coppia maschile, toccando il 17,3% di share. Nel pomeriggio il Tiro al Volo ha sfiorato i 2 milioni di spettatori con il 22,4% di share.

