Io Canto Family si migliora e Michelle Hunziker si aggiudica la prima serata degli ascolti tv. Ieri lunedì 3 giugno 2024 il talent show di Canale 5 ha raggiunto il 18,6% di share, davanti al 15,1% di Alberto Angela su Rai 1 con lo speciale di Ulisse dedicato allo sbarco in Normandia. Crisi di risultati per Alessandro Cattelan al timone di Da vicino nessuno è normale, fermo al 4,4%. Giornata di debutti in vista dell’estate per le altre fasce Rai: Pino Insegno ha esordito con il 24% alla guida di Reazione a catena, Techetechetè con il 15,1% e L’Estate in Diretta dal 19,6-20,9% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv 3 giugno, la prima serata: chi ha vinto

Ieri lunedì 3 giugno 2024 Io Canto Family è cresciuto fino al 18,6% di share, trionfando in prima serata grazie a 2 milioni e 666mila spettatori sintonizzati su Canale 5. Dopo le prime puntate da incubo (la première al 16,9% è stata la meno vista di sempre del talent show), Michelle Hunziker ha finalmente iniziato la risalita. Su Rai 1 Alberto Angela ha condotto lo Speciale Ulisse Normandia, 80 anni dallo sbarco conquistando 2 milioni e 494mila spettatori, pari al 15,1% di share. Su Italia 1, invece, il film Run All Night – Una notte per sopravvivere ha toccato il 7% di share con 1 milione e 205mila spettatori.

Ottima serata per i talk show, con Corrado Formigli e Piazzapulita (6,5% di share e 908mila spettatori su La7) che hanno superato Nicola Porro e Quarta Repubblica, in crescita al 6% su Rete 4 grazie a 853mila spettatori e all’ospitata di Giorgia Meloni. Far West Speciale ha fatto segnare il 3,3% di share con 624mila spettatori.

Crisi d’ascolti per Alessandro Cattelan al timone di Da vicino nessuno è normale, crollato al 4,4% di share in prima serata su Rai 2 con 709mila spettatori. GialappaShow – Edizione Straordinaria, invece, ha raccolto 528mila spettatori su Tv8, pari al 3,1% di share.

I debutti Rai

La giornata di ieri lunedì 3 giugno 2024 ha inaugurato una settimana di debutti in Rai, con i nuovi programmi estivi entrati nel palinsesto. Nella fascia preserale, dopo il flop de Il mercante in fiera, Pino Insegno ha esordito alla guida di Reazione a catena, prendendo il posto di Marco Liorni e partendo dal 23,9% di share con 2 milioni e 665mila spettatori, staccando le repliche di Caduta Libera su Canale 5 (16,7% di share). Nell’access prime time Techetechetè ha raggiunto il 15,2% di share con 3 milioni e 81mila spettatori; l’assenza di Amadeus e Affari tuoi ha favorito la crescita di Striscia la Notizia, ieri al 18,4% di share grazie a 3 milioni e 718mila spettatori. Nel pomeriggio, dopo l’introduzione all’11,5% di share, Estate in Diretta ha toccato il 19,6% nella presentazione per poi raggiungere il 20,9%.

