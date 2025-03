Ascolti TV ieri sera, sabato 15 marzo 2025: L’eredità sfida l’ultima puntata di C’è posta per te. Chi ha vinto? Tutti i dati Tutti i dati degli ascolti tv di ieri sera sabato 15 marzo, Maria conclude trionfalmente la stagione.

La prima serata di sabato 15 marzo 2025 ha visto andare in scena l’ultimo appuntamento con Maria De Filippi tra emozioni e ospiti vip con il dato degli ascolti tv di ieri sera che era molto atteso. Su Rai 1 è andato in onda il secondo speciale di L’eredità Viva l’amore, condotto da Marco Liorni, che ha visto protagoniste sei coppie vip alle prese con giochi e prove di abilità. A trionfare sono stati Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, che hanno portato a casa un montepremi di 210 mila euro, destinato interamente alla beneficenza, regalando un finale di puntata carico di significato.

Dall’altra parte, su Canale 5 come detto è andata in scena l’ultima attesissima puntata di stagione di C’è posta per te, lo storico people show di Maria De Filippi, che ha chiuso il suo ciclo di appuntamenti con una serata da record. Tra gli ospiti speciali, Gianni Morandi e il trio Il Volo, protagonisti di momenti intensi tra musica e racconti di vita.

Ascolti tv ieri sera 15 marzo, trionfo di Maria

A certificare il successo della serata sono arrivati i dati Auditel ufficiali:

• Su Canale 5, C’è posta per te ha conquistato 4.396.000 telespettatori, pari a uno straordinario 30,57% di share, confermandosi leader assoluto del sabato sera. Maria De Filippi chiude così con il botto, segnando l’ennesimo risultato eccezionale della stagione e ribadendo la forza di un format intramontabile.

• Su Rai 1, Speciale L’Eredità – Viva l’amore ha raccolto 2.373.000 spettatori, con uno share del 15,29%, conquistando comunque un buon risultato grazie anche alla vittoria solidale della coppia Lucarelli-Biagiarelli.

Ascolti TV ieri sera: i dati Auditel delle altre reti

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, su Rai 2 la serie F.B.I. ha interessato 742.000 spettatori , con uno share del 3,98%. Su Rai 3, il programma Indovina chi viene a cena ha totalizzato710.000 spettatori, pari a uno share del 3,79%.

Su Italia 1, il film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo ha ottenuto 955.000 spettatori, con uno share del 5,63%. Su Rete 4, la pellicola cult Banana Joe ha intrattenuto 780.000 spettatori, pari a uno share del 5,63%.

Tra gli altri canali, Tv8 con Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha totalizzato 230.000 spettatori e uno share del 1,30%. Sul Nove, Accordi & Disaccordi ha raccolto 478.000 spettatori con uno share del 2,97%, mentre La7, con In altre parole, ha registrato 1.028.000 spettatori, pari a uno share del 5,63%.

Il sabato sera televisivo si chiude così con Maria De Filippi ancora regina degli ascolti, capace di chiudere la stagione di C’è posta per te con numeri impressionanti. Bene anche L’Eredità che, seppur distante nei numeri, ha regalato emozioni e solidarietà al pubblico.

