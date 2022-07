L’Arte della Gioia: Valeria Golino dirige la serie tv su Modesta La nuova produzione Sky tratta dall’omonimo romanzo pubblicato postumo di Goliarda Sapienza racconta la storia di una donna libera e precorritrice dei tempi

Il primo ciak è in programma in Sicilia quest’anno, poi l’arrivo su Sky nel 2023. L’Arte della Gioia è la nuova produzione Sky Original che segna il debutto assoluto da regista per il piccolo schermo di Valeria Golino. Annunciata alla presentazione ufficiale dei palinsesti Sky per la prossima stagione, la serie tv, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato postumo di Goliarda Sapienza, racconterà la storia dell’iconica Modesta.

L’Arte della Gioia, la vicenda di un’opera scandalo

La genesi de L’Arte della Gioia è stata a dir poco complicata, così come la pubblicazione. Il romanzo di Goliarda Sapienza è infatti uscito postumo, stampato in pochi esemplari dopo la morte dell’autrice. Sapienza iniziò a scriverlo nel 1967, terminandolo nel 1976, poi – rifiutata per anni da molti editori a causa dei contenuti forti e moderni – l’opera rimase a prendere polvere. La scrittrice riuscì a pubblicarne solo la prima parte nel 1994, prima di morire nel 1996. Due anni dopo sarà Angelo Pellegrino, editore di Stampa Alternativa, a impegnarsi nella pubblicazione del romanzo che, quando uscì in Francia, esplose, diventando un vero e proprio cult. Bisognerà aspettare il 2008, 32 anni dopo la fine della sua stesura, per leggere il romanzo completo, pubblicato da Einaudi.

La serie tv di Valeria Golino

Al suo esordio da regista di una serie televisiva, Valeria Golino racconterà la figura di Modesta, una donna vitale, istintiva e moderna; troppo per i suoi tempi, che la etichettano come immorale. Nata in una Sicilia rurale e povera, ancora ragazzina viene mandata in convento e poi in una casa di nobili, dove riesce ad architettare un matrimonio di convenienza attraverso cui costruire la sua libertà. Modesta è una donna che riesce infatti a sfidare la morale, la cultura patriarcale, fascista, rispondendo solo alla propria volontà e al proprio piacere, seducendo uomini e donne di ogni tipo e godendosi la vita come ogni donna dovrebbe poter fare.

Valeria Golino ha rivelato di aver incontrato Sapienza quando aveva 18 anni, e si è detta entusiasta di poter adattare L’Arte della Gioia, una storia che va oltre ogni limite e orientamento sessuale o identità di genere.

