Apple TV Plus, tutte le migliori uscite previste per novembre 2023 La piattaforma di streaming aumenta nuovamente il suo catalogo, aggiungendo titoli accattivanti e di successo. Ecco la lista dei migliori contenuti di novembre

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Dalle grandi produzioni come For all Mankind , fino ai reboot attesi di film come Il coniglio di velluto e Monarch, scopri il meglio di novembre su Apple TV+

Potrebbe interessarti anche