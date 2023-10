Antonella Elia, clamorosa gaffe in diretta: la domanda alla vedova La showgirl si è resa protagonista di uno scivolone nel corso della prima puntata di Citofonare Rai 2 insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane

Citofonare Rai 2 inizia la nuova edizione e Antonella Elia inaugura la sua stagione televisiva con una clamorosa gaffe. Nel corso della prima puntata del 2023/24 su Rai 2 del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego, infatti, la showgirl torinese si è resa protagonista di un tremendo scivolone in diretta chiacchierando con una signora. Scopriamo cos’è successo.

Antonella Elia, la gaffe a Citofonare Rai 2

Grazie ai risultati più che convincenti delle prima due edizioni Citofonare Rai 2 è stato confermato (guadagnando anche mezz’ora di trasmissione in più, iniziando alle 10:30) e ieri, nella giornata di domenica 1° ottobre 2023, è tornato in onda con la prima puntata della terza stagione. Al comando della trasmissione, come sempre, le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego; nel cast anche la comica Valeria Graci, l’attore e modello Fabrizio Eleuteri, Gene Gnocchi e Antonella Elia, confermata come inviata e accompagnata quest’anno dal fidanzato Pietro Delle Piane (con il quale partecipò a Temptation Island Vip nel 2020, condotto proprio da Simona Ventura).

L’avventura 2023/24 a Citofonare Rai 2 non è iniziata però nel migliore dei modi per la showgirl torinese. Al suo debutto stagionale, infatti, Antonella Elia si è resa protagonista di una gaffe grottesca che ha reso la situazione imbarazzante in diretta su Rai 2. Tema del giorno del programma di Simona Ventura e Paola Perego in onda dal 2021 era l’amore: Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno raccontato una suggestiva d’amore e mistero legata alla città di Vieste, in provincia di Foggia, in Puglia. Mentre si parlava di passione, l’inviata di Citofonare Rai 2 ha chiesto a una delle signore presenti sul posto se la "fiamma" col marito fosse ancora accesa. "Sempre, lo è stata sempre. Siamo stati sempre tanto contenti" ha risposto la signora. Elia l’ha subito incalzata: "Però…?".

Intuendo la pericolosità della situazione, Pietro Delle Piane ha cercato di interrompere la compagna cercando anche di farla cadere sul tavolo. Poi sia il fidanzato di Antonella che la signora hanno sbottato: "Però è morto!".

"Che disastro, è una tragedia. Io non so come uscirne" ha dichiarato la showgirl imbarazzata, tra le risate generali del pubblico e delle due conduttrici. La clip è ovviamente diventata subito virale sul web, e c’è da scommettere che la coppia Antonella Elia-Pietro Delle Piane sarà tra le protagoniste di questa nuova stagione di Citofonare Rai 2 tutte le domeniche anche grazie a questi siparietti.

Potrebbe interessarti anche