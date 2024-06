Io Canto Family, Al Bano pronto a tornare in giuria: anticipazioni e cosa vedremo Appuntamento per questa sera con la terza puntata del talent canoro di canale 5 condotto da Michelle Hunziker: ecco dove eravamo rimasti e qualche anteprima.

Dopo due prime puntate dai risultati più che discreti, questa sera, lunedì 3 giugno, andrà in onda su canale 5 il terzo appuntamento con Io Canto Family, il talent canoro condotto da Michelle Hunziker. Se nelle prime due puntate abbiamo dovuto salutare le coppie formate da Irene Bucci e suo padre Maurizio (squadra di Cristina Scuccia) e Aurora Cavese e sua madre Daniela (squadra di Benedetta Caretta) anche questa sera le coppie rimaste in gara dovranno sfidarsi per riuscire a passare alla prossima puntata, e una di loro dovrà invece affrontare l’eliminazione. Ma scopriamo qualche anticipazione in più su ciò che vedremo stasera.

Io Canto Family, terza puntata: cosa vedremo

La prima novità di questo terzo appuntamento di Io Canto Family sarà l’atteso ritorno di Al Bano in giuria dopo essere sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi nella puntata precedente. Accanto a lui vedremo nuovamente Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, che dovranno giudicare le esibizioni delle coppie. Alla fine, ai loro giudizi verrà aggiunto anche quello del quinto giudice d’eccezione: Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101.

Dopo aver salutato Aurora Cavese e sua madre Daniela nella scorsa puntata, questa sera per la squadra di Benedetta Caretta si esibirà l’ultima coppia rimasta: Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese. Anche il team Cristina Scuccia vedrà l’esibizione di una sola coppia, ovvero quella composta da Sofia Pighi e suo padre Cristian.

Per la squadra di Iva Zanicchi si esibiranno invece Alessandro Bruco e suo nonno Antonio, e Giulia Ghirlanda con sua madre Alessandra; mentre per il team di Fausto Leali rivedremo Chiara Orlando e suo padre Michele, e Daniel Musa con suo padre Cristian.

Proseguendo con le squadre in gara, per il team di Mietta si esibiranno Carlotta D’Amico e sua madre Erika, e Marika Graziano con suo padre Alessandro; mentre per la squadra di Anna Tatangelo vedremo nuovamente Grace Cuomo e sua madre Joanna, e Sara Gugliotta con suo padre Davide.

Anche questa sera, al termine della puntata, una delle coppie verrà eliminata, mente le altre continueranno la sfida per vincere il programma e aggiudicarsi il premio finale da 50.000 euro.

Quando e dove vedere la terza puntata di Io Canto Family

La terza puntata di Io Canto Family andrà in onda questa sera, lunedì 3 giugno 2024, alle ore 21.30 circa in prima serata su canale 5. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

