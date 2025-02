Grande Fratello, anticipazioni: Pamela trema al televoto, Shaila in crisi e primo finalista. Cosa vedremo Puntata numero 30 per il reality di Canale 5. Oggi, lunedì 10 febbraio, la quarta eliminazione consecutiva e nuovi sviluppi sul triangolo Javier-Zeudi-Helena.

Primo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, il reality di Canale 5 va in onda con la diretta numero 30, dove, tra le altre sorprese, vedremo chi sarà la ‘vittima’ della quarta eliminazione consecutiva. Dopo l’uscita di scena di Luca Calvani, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori (il ritiro di Ilaria Galassi), e quella di Eva Grimaldi, stasera, un altro (o un’altra) concorrente del GF di Alfonso Signorini dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Chi sarà? Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 30esima puntata: cosa vedremo

Grande attesa per la 30esima puntata del Grande Fratello 18. Il reality oggi va in scena con il primo appuntamento settimanale e, anche durante la cinque giorni di Sanremo, verrà trasmesso regolarmente con la doppia diretta (lunedì e giovedì). Stasera, l’attenzione è tutta per l’esito del televoto eliminatorio che vede in sfida 5 concorrenti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Il pubblico da casa è stato chiamato da Signorini a votare il gieffino da salvare, e il meno amato dovrà abbandonare il gioco.

Mentre gli spettatori hanno ancora qualche ora per esprimere la loro preferenza, stasera si attendono nuovi faccia a faccia: probabilmente non mancherà un nuovo confronto tra Zeudi, Helena e Javier, alla luce delle nuove dinamiche che hanno scombussolato il triangolo, e dopo alcune rivelazioni piccanti fatte dall’ex Miss Italia. Zeudi sarà poi protagonista grazie a una tenere sorpresa organizzata dal Gf: la giovane napoletana, infatti, potrà il fratello musicista. Non mancherà neppure uno spazio dedicato agli Shailenzo, ossia la coppia formata da Lorenzo e Shaila, con quest’ultima che nelle ultime ore ha aperto l’ennesima crisi col fidanzato Lorenzo ("È meglio se ci lasciamo", ha detto ieri sera), così come si parlerà anche di alcuni malumori tra gli inquilini, Amanda e Iago. Una sorpresa anche per Jessica: l’ex dei Gazosa, dopo aver raccontato la sua storia in una sofferente ‘linea della vita‘ – nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo – si esibirà per i suoi compagni e i telespettatori.

Inoltre, la puntata di oggi emetterà anche un verdetto importante, ovvero il primo concorrente a volare in finale. A svelarlo è stata Federica Panicucci questa mattina, specificando che il finalista verrà scelto tra i concorrenti uomini.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Quarta eliminazione consecutiva, quella di stasera al Grande Fratello. In nomination ci sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Il pubblico, tramite televoto, è chiamato a salvare il proprio concorrente preferito: chi prenderà meno voti sarà il nuovo gieffino (o la nuova gieffina) a dover abbandonare la Casa. Stando ai nostri sondaggi (per votare clicca QUI), per ora a dominare la classifica è Iago con il 35% delle preferenze, seguito da Amanda (19%), Stefania (17%), Zeudi (15%) e Pamela (14%). A rischiare l’eliminazione, guardando le proiezioni, potrebbe essere quindi proprio l’ultima delle Non è la Rai rimasta in gioco.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 10 febbraio 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

