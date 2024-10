Don Matteo 14, in canonica arriva la dolcezza del piccolo Bart: anticipazioni seconda puntata Questa sera, Don Massimo torna con un nuovo appuntamento in cui vedremo l'arrivo di un piccolo ospite molto speciale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo il grande successo della prima puntata (27.8% di share), questa sera, giovedì 24 ottobre, torna su Rai 1 un nuovo episodio di Don Matteo 14. Tanti i personaggi che ritroveremo anche in questa stagione della serie: da Don Massimo (Raoul Bova), il nuovo parroco di Spoleto, al Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), passando per Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali). Tanti altri invece si aggiungeranno man mano andranno avanti le 10 puntate previste, come Diego Martini, il nuovo Capitano (Eugenio Mastrandrea) e Vittoria Guidi, la nuova Pm (Gaia Messerklinger). Nel primo appuntamento abbiamo assistito alle doppie nozze tra Anna e Marco e Nino ed Elisa, scosse dall’arrivo della sorellastra di Don Massimo. Il rapporto tra la ragazza e il sacerdote, come abbiamo visto, non è certo dei migliori e nel corso di questa stagione questo porterà a scavare nella vita privata e passata del protagonista. Andiamo ora a vedere cosa accadrà questa sera, nella seconda puntata di Don Matteo 14.

Don Matteo 14, le anticipazioni della seconda puntata (24 ottobre 2024)

La seconda puntata della 14esima stagione di Don Matteo, in onda questa sera su Rai 1 vedremo arrivare in canonica un piccolo ospite. Lui si chiama Bartolomeo, per tutti Bart, un allegro bambino con la sindrome di Down, amante delle api. Il padre del bimbo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, e lui sta affrontando un momento davvero delicato. Proprio per questo Don Massimo ha deciso di accogliere il ragazzino, e la sua presenza porterà gioia in tutti coloro che lo conosceranno. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini, offre il proprio aiuto al neo Capitano nel riconquistare la sua ex fidanzata, la nuova PM di Spoleto Vittoria Guidi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Don Matteo 14, in Tv e in streaming

La seconda puntata di Don Matteo 14 va in onda stasera, giovedì 24 ottobre 2024, in prima serata su Rai 1. La serie, inoltre, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, dove sono anche disponibili tutte le stagioni precedenti.

Potrebbe interessarti anche