Anticipazioni 'Don Matteo 14', guai in vista in attesa del gran finale: Tommasi è in pericolo di vita Tutte le anticipazioni della puntata di stasera, 17 dicembre 2024: Giulia intralcerà il rapporto che sta rinascendo tra Diego e la pm Vittoria.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Don Matteo è una delle fiction più longeve della storia della televisione italiana, che giunta alla sua 14esima edizione, continua a regalare emozionanti sorprese e colpi di scena ai suoi telespettatori di sempre e a chi lo guarda per la prima volta. Andiamo a scoprire le anticipazioni delle trame degli episodi di stasera, martedì 17 dicembre, per la penultima puntata che promette di stupire il pubblico in attesa del gran finale. Quest’ultimo andrà in onda giovedì 19 dicembre sempre in prima serata su Rai 1.

Don Matteo, le anticipazioni di stasera (17 dicembre 2024)

Durante il corso della puntata per il colonnello Tommasi si metterà male, infatti sarà aggredito e questo evento lascerà tutto con il fiato sospeso in attesa che il militare riesca a sopravvivere. Intanto tra il capitano Diego (Eugenio Mastrandrea), e la pm Vittoria (Gaia Messerklinger) sembra essere risbocciato un forte interesse, i due saranno sempre più vicini come in passato quando tra di loro andava tutto alla grande, prima di lasciarsi. Tuttavia Giulia (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo che da qualche tempo ruota attorno a Diego, cercherà di sabotare il loro rapporto. E inoltre non lo farà da sola ma sarà aiutata da un complice. L’obiettivo per i malintenzionati è far andare a rotoli il rapporto che sta rinascendo tra Diego e la pm Vittoria. Quest’ultima infatti è sempre più insicura della relazione che ha con Egidio (Federico Maria Galante) e quindi si avvicinerà a Diego.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cos’è successo nella puntata precedente

Nella precedente puntata Cecchini si è ritrovato a risolvere una situazione problematica in famiglia. Infatti sua nipote Martina aveva fatto credere attraverso dei suoi comportamenti che fosse incinta. Quindi il maresciallo ha ritenuto opportuno risolvere la situazione prima del ritorno del padre di Martina ovvero il colonnello Tommasi.

Dove e quando vedere la puntata di Don Matteo 14

La penultima puntata di Don Matteo 14 sarà possibile guardarla in prima serata a partire dalle 21:30 su Rai 1 dopo Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. Inoltre per chi non ha la possibilità di seguire i penultimi episodi della serie allora si potrà andare su RaiPlay per recuperare la puntata. Su questa piattaforma la visione è disponibile in streaming sia on demand che in diretta.

Potrebbe interessarti anche