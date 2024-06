"Chi l'ha visto?", scoop Sciarelli sul caso Willy Branchi: la lettera anonima che cambia tutto Nella punta di questa sera, in onda alle 21.20 su Rai 3, si farà luce su un mistero lungo 35 anni. Poi spazio alla storia di un ragazzo scomparso nel nulla. I dettagli.

Altri misteri irrisolti. Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, nella nuova puntata di "Chi l’ha visto?" Federica Sciarelli porterà alla luce vecchi casi e recenti sparizioni inspiegabili. A partire dalle 21.20, su Rai 3, si proverà a fare chiarezza sul caso Willy Branchi, 18enne ucciso e abbandonato 35 anni fa sulla riva del Po. Una nuova lettera anonima potrebbe aprire scenari insperati, e ci saranno anche documenti e testimonianze inedite. Spazio poi alla scomparsa di Carmine, il giovane innamorato che si è volatilizzato nel nulla mentre andava a prende la ragazza all’Università. Ecco di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni della puntata di "Chi l’ha visto?".

Oggi a "Chi l’ha visto?" (anticipazioni), il caso Willy Branchi

Tocca a Federica Sciarelli, questa sera su Rai 3, provare a fare chiarezza sull’ennesimo caso oscuro a "Chi l’ha visto?". Si tratta del giovane Vilfrido ’Willy’ Branchi, che nella notte tra il 29 e 30 settembre 1988 venne ammazzato a sangue freddo, con un colpo di pistola. Il suo corpo, completamente nudo, fu ritrovato riverso lungo l’argine del fiume Po. Solo un processato in tanti anni: Valeriano Forzati, che però fu assolto per mancanza di prove. Ma nel 2014 sono state riaperte le indagini, e si è puntato su tre piste distinte.

Da un lato, l’ipotesi della droga. Willy forse fu usato per consegnare partite di stupefacenti, a causa del suo noto deficit cognitivo. E magari rimase in mezzo a una brutta storia, un testimone scomodo da eliminare. Poi c’è l’ipotesi pedofilia, con moltissimi riscontri su minorenni nella zona, che all’epoca venivano adescati in cambio di soldi. Infine, Branchi potrebbe essere stato ucciso da uno sbandato che in quei giorni si aggirava per la zona, con precedenti per rapina, lesioni e tentato omicidio.

Stasera, a "Chi l’ha visto?", Federica Sciarelli ripartirà da una lettera anonima che potrebbe aiutare a scoprire il vero colpevole dell’omicidio di Willy Branchi. Poi ci saranno anche testimonianze inedite e parecchi documenti di rilievo. Nella speranza di fare qualche passo avanti e arrivare più vicini alla risoluzione del mistero.

La scomparsa di Carmine

Il secondo caso della serata sarà quello della sparizione di Carmine. Il giovane stava per diventare padre, era innamoratissimo della sua compagna. Il giorno della scomparsa, Carmine doveva passare a prendere proprio la fidanzata, fuori dall’Università. Ma non è mai arrivato a destinazione. In puntata, oggi, ci saranno la madre e la sorella, che chiederanno con un appello accorato di parlare e fare nomi, nel caso qualcuno sappia cosa è successo.

Quando e dove vedere la puntata

La nuova puntata di "Chi l’ha visto?", condotta come sempre da Federica Sciarelli, andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà inoltre disponibile alla visione in streaming e on demand sulla piattaforma online di RaiPlay.

