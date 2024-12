Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Angela Merkel sbarca sul Nove insieme a Gianni Morandi Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e company sono pronti per una nuova imperdibile puntata: ecco cosa vedremo stasera, domenica 15 dicembre 2024.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Fabio Fazio e company pronti per la puntata numero 11. Questa sera, domenica 15 dicembre 2024, l’allegra comitiva capitanata dal conduttore torna con un nuovo imperdibile appuntamento di Che Tempo Che Fa. Il talk che mescola con maestria intrattenimento, spettacolo, cultura e attualità, stasera ospiterà tanti nuovi personaggi, volti nazionali e internazionali, pronti a raccontarsi al pubblico del canale Nove, come Angela Merkel e Gianni Morandi. Ovviamente, in studio, dalle 19.30 in poi, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ma anche tutti gli altri ospiti fissi del famoso Tavolo: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. In più, in questa edizione, si sono uniti Diego Abatantuono e Max Giusti, mentre Gianrico Carofiglio, Antonio Scurati ed Edoardo Prati parteciperanno saltuariamente per promuovere libri e cultura. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (15 dicembre): Angela Merkel e Gianni Morandi

Tra gli ospiti di questa 11esima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che fa, in onda questa sera, ci sarà anche Angela Merkel. L’ex cancelliera tedesca, che per anni è stata considerata la ‘regina d’Europa’, è a Milano proprio in questi giorni per presentare il suo libro ‘Libertà‘, edito da Rizzoli: un’autobiografia in cui racconta la sua vita in due Stati tedeschi, la DDR prima e la Germania riunificata dopo, e la sua vita in politica come donna e come cancelliera, così come da presidente del Consiglio Europeo quando dovette prendere decisioni di enorme portata. Nella puntata, inoltre, spazio anche a Gianni Morandi. La voce di Fatti mandare dalla mamma ha appena compiuto 80 anni l’11 dicembre scorso, e non mancherà occasione per raccontarsi di fronte a tutto il pubblico, ripercorrendo tante tappe della sua carriera e vita privata, che dal 1994 condivide con Anna Dan, sposata in seconde nozze nel 2004.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Ma anche Diego Abatantuono e Max Giusti, e Gianrico Carofiglio, Antonio Scurati ed Edoardo Prati che saltuariamente saranno in trasmissione per promuovere libri e cultura. Immancabile, ovviamente. la presenza di Luciana Littizzetto con la sua letterina irriverente e Filippa Lagerback.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

Potrebbe interessarti anche