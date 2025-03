Amici 24, anticipazioni: due trionfi, Senza Cri crolla e studio in rivolta contro Anna Pettinelli Nella 21ª puntata del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 è di nuovo caccia a un posto nella fase finale: Coma Cose e Michielin in studio, gare, spoiler

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il Serale si avvicina e si rinnova l’appuntamento con Amici 24. Nella puntata in onda oggi domenica 2 marzo 2025, infatti, riparte la caccia a un posto nella fase finale del talent show di Maria De Filippi. Nel pomeriggio di Canale 5, inoltre, non mancheranno anche dei super ospiti direttamente da Sanremo 2025. Appuntamento, come sempre, a partire dalle 14, prima di lasciare a spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni, dalle classifiche agli ospiti fino agli spoiler.

Amici 24, la 21esima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (2 marzo)

A poche settimane dal via del Serale della 24esima edizione di Amici riparte la sfida tra gli allievi della scuola di Mara De Filippi, tutti a caccia di uno spazio nella fase finale del talent show. Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Chiara Bacci, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol e Francesca Bosco sono già sicuri del posto. Nella puntata in onda oggi domenica 2 marzo 2025 altri due allievi staccheranno l’agognato pass verso la finalissima: a chi verranno assegnate le prossime maglie?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel pomeriggio di Amici – come anticipato – ci saranno anche alcuni super ospiti, visti recentemente sul palco del teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti. Archiviate le critiche di Mogol, infatti, Giorgia (arrivata sesta alla kermesse con il brano "La cura per me") sarà la giudice speciale della gara di canto. In studio ci saranno anche i Coma Cose (che al Festival hanno firmato il tormentone "Cuoricini") e Francesca Michielin, che ha incantato con la sua "Fango in Paradiso".

Cosa succederà ad Amici (spoiler)

Nella 21esima puntata dell’anno di Amici 24 non sono previste gare tra ballerini: si esibiranno solo coloro che sono già sicuri di un posto al Serale e gli allievi che invece stanno provando ad arrivarci. Raffaella, dopo tre tentativi, otterrà finalmente l’agognata maglia d’oro nonostante il recente infortunio. Spiccano due assenze importanti: quella di Dandy di Daniele. Quest’ultimo – ancora infortunato – tornerà a ballare già da lunedì a caccia della maglia dorata. Un successo anche l’esibizione di Chiamamifaro che, sotto gli occhi di Giorgia, convincerà tutti comandando la classifica di canto e strapperà i tre "sì" valevoli per la fase finale dopo le critiche di Anna Pettinelli. Ancora bocciati, invece, TrigNo, Vybes e Senza Cri. Quest’ultima sarà protagonista di uno dei momenti topici della puntata. La cantante incasserà il "no" di Anna Pettinelli in seguito alla sua esibizione sulle note di "Vedrai, Vedrai". Una mossa, quella della prof, che scatenerà la delusione della cantante ma soprattutto la ribellione del pubblico in studio, che fischierà sonoramente l’insegnante di canto.

Quando e dove vederlo (domenica 2 marzo 2025)

La decima puntata Amici 24 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche