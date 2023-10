Annalisa sbotta contro lo speaker: "Ma che domanda è?”. Ecco cos'è successo La cantante savonese, attualmente in vetta alle classifiche con il suo nuovo album, ha dovuto rispondere con decisione all’ennesima domanda “scomoda” di un intervistatore.

Fonte: Mediaset Infinity

Annalisa sta attraversando un momento magico. La cantante ex Amici ha appena presentato il suo ultimo album, "E poi siamo finiti nel vortice", che neanche a dirlo è finito subito in vetta alle classifiche. E anche la vita privata, con il recente matrimonio e le voci di una gravidanza in arrivo, sembra filare a gonfie vele. C’è chi però non si capacita di come Annalisa possa conciliare carriera e vita da neo-moglie. In un video diventato già virale, infatti, lo speaker di una nota radio le ha rivolto domande scomode (e indelicate) sul suo equilibrio vita-famiglia. E la cantante si è vista costretta a rispondere a tono. Ecco tutta la storia.

Annalisa e la risposta piccata all’intervistatore

Dopo il clamoroso successo delle sue hit estive, continua il momento d’oro di Annalisa. L’ultimo album della cantante savonese, dal titolo "E poi siamo finiti nel vortice", è già in testa a tutte le classifiche streaming dopo pochissimi giorni. Purtroppo, però, insieme ai complimenti di fan e addetti ai lavori, la Scarrone continua a doversi districare tra una marea di domande scomode e "antipatiche". Le ultime, in ordine di tempo, sono arrivate da uno speaker di Radio Zeta, che in un video ormai virale è riuscito nell’impresa di far perdere le staffe all’ex concorrente di Amici.

"Non vorrei essere indiscreto", ha esordito l’intervistatore radio di Annalisa, "ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?". La cantante, che pochi mesi fa si è sposata con il manager Francesco Muglia, ha risposto con notevole imbarazzo. "Non c’è una vita diversa", ha detto, "nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima e meno male direi". E lo speaker, non pago (o forse deluso da una risposta così equilibrata), ha continuato a incalzare la performer di Savona.

"Io parlo di lavoro", ha puntualizzato, "ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare". Stufa di tanta insistenza, Annalisa a questo punto ha sbottato, dando una risposta meno pacata del previsto. "Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla". Il ruolo di moglie, insomma, non dovrebbe impedire di perseguire una carriera seria e impegnativa. Annalisa è una donna moderna, in grado di conciliare il successo nel lavoro con la felicità coniugale. E certe domande, al giorno d’oggi, lasciano davvero il tempo che trovano.

