Annalisa difende a spada tratta Elodie: "Foto senza veli? Siamo libere. Va bene così" La cantante, nel corso di un’intervista, ha voluto spendere qualche parola nei confronti della collega al centro di critiche per la foto dell’ultimo singolo.

Annalisa, reduce da grandissimi successi musicali come Bellissima e Mon Amour, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera nella quale si è lasciata andare a qualche inedita confidenza sia sulla presunta gravidanza di cui parlano in molti, sia nei confronti della polemica che vede al centro la collega Elodie per la foto di nudo che accompagna il suo ultimo singolo. Vediamo cosa ha detto Annalisa.

Annalisa e la rivalsa del cantautorato femminile

Annalisa, durante i diversi anni di carriera, ha sempre dimostrato di essere una persona empatica, dagli orizzonti aperti e priva di pregiudizi. Un tema che le sta particolarmente a cuore è proprio quello delle donne che, anche nel settore della musica come tanti altri, sono spesso considerate di meno rispetto agli uomini e soggette a maggiori polemiche.

"Noi donne in classifica siamo poche, ma sempre di più – afferma Annalisa con fierezza tra le pagine de Il Corriere della Sera – La svolta (per Annalisa ndr) è arrivata unendo da un lato le sonorità elettropop, quelle che amo di più, dall’altro la voce e l’uso delle parole legati alle donne della musica italiana: Raffaella Carrà, Patty Pravo, Nada, Rettore, Antonella Ruggiero, per me sono una grandissima scuola […] Ho preso coscienza che non esiste un solo modo di essere cantautori, non c’è solo quello un po’ telefonato di mettersi lì con la chitarra. The Weeknd è un cantautore, così come Lady Gaga, Taylor Swift, Dua Lipa, James Blake o Bjork. E io mi sento cantautrice a modo mio, sicuramente più vicina a questi mondi piuttosto che a quello un pochettino più alla vecchia".

Annalisa commenta la foto di Elodie: "Siamo Libere. Ognuno fa quel che vuole"

Purtroppo, però, le polemiche per le artiste donne sono ancora all’ordine del giorno. L’ultimo esempio è proprio Elodie, al centro della polemica per la sua foto senza veli che accompagna l’uscita del suo ultimo singolo. A proposito di questo, Annalisa difende a spada tratta la collega: "Ognuno fa quel che vuole, è libero di fare e di non fare: il senso è la libertà. Se quel che stai raccontando acquista peso usando anche la tua immagine, va bene così. E basta".

Annalisa risponde all’ipotesi della gravidanza

Di recente sono circolate anche molte voci in merito a una presunta gravidanza di Annalisa. Un’ipotesi che ha infastidito la cantautrice: "È una sfera che dovrebbe essere rispettata. Io non sono incinta e fortunatamente non stavo vivendo un momento difficile legato a quello, ma per chi lo vive non è bello. E non è neanche il massimo stare con l’occhio puntato sulla pancia dopo che una si è sposata, sembra automatico che il mese dopo debba essere incinta. Ma ragazzi, potevo rimanere incinta quindici anni fa, potrà succedere tra cinque o anche mai", afferma Annalisa.

