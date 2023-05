Amici, Pierluigi Astolfi ha sposato il compagno Andrea Carnevale L'ex concorrente aveva partecipato al programma nel 2001, quando ancora si chiamava “Saranno Famosi”: oggi è attivista LGBT+ e co-direttore del Mix Festival

Fonte: Instagram

"Amici" è certamente uno dei programmi più amati, in onda da più di vent’anni e considerato una vetrina importante per chi desidera costruirsi una carriera da cantante o ballerino/a. Vincere non è sempre garanzia di successo, anzi sono tanti i ragazzi che non sono riusciti a ottenere questo risultato ma che oggi sono apprezzati nel rispettivo settore. Il pubblico non può che affezionarsi a molti di loro ed essere interessato a sapere cosa sia cambiato nelle loro vite dopo l’esperienza nel talent show.

Uno di loro, Pierpaolo Astolfi, era stato protagonista della prima edizione, quella in cui la trasmissione si chiamava ancora "Saranno famosi" (era il 2001), oggi è tornato alla ribalta per un passo importante che è riuscito a compiere nella sua vita privata.

Il matrimonio con Andrea Carnevale

Il ragazzo si è infatti sposato a Copenaghen con il compagno Andrea Carnevale. E’ stato lui stesso, che oggi è attivista LGBT+, ad annunciarlo con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui i due appaiono sorridenti e felici: "Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese – ha scritto -. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito e io il suo. Grazie alla Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario".

La dedica a Pierpaolo Astolfi

Andrea Carnevale non ha mancato di ricambiare con una dedica social, in cui ha voluto spiegare anche cosa li abbia spinti a celebrare le nozze in Danimarca: "19 maggio 2023. Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lock down. Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice".

La scelta di sposarsi in Danimarca

La scelta della Danimarca non appare casuale. Si tratta infatti di uno dei pochi Paesi in cui dal 2012 è possibile sposarsi in Chiesa e dove ormai da tempo non ci sono discriminazioni per le coppie dello stesso sesso.

A "Saranno Famosi" Pierpaolo aveva partecipato nella categoria "conduzione", poi eliminata dal format, insieme a Gianluigi Garretta e Renato Sannio.

Conclusa quell’esperienza, si è laureato in Scienze della Comunicazione, oltre ad avere presentato diverse televendite su Mediashopping al fianco di Jill Cooper. Oggi è il co-direttore del Mix Festival.

