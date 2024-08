Amici 23, "Sarah e Holden si frequentano di nascosto”, l'indizio che li inchioda (quasi) definitivamente I due cantanti ed ex allievi del talent show di Maria De Filippi starebbero cercando di mantenere la presunta relazione lontano dai riflettori: le segnalazioni

Il presunto flirt tra Sarah e Holden ad Amici 23 torna al centro del mondo del gossip. Tra i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi – com’è noto – c’è sempre stato un grande rapporto di amicizia, ma la coppia ha sempre allontanato le voci di una possibile relazione, nonostante sia stata una delle ship più tifate dell’ultima edizioni del programma. Stando ad alcune recenti segnalazioni, tuttavia, tra Sarah Toscano e Holden (Joseph Carta all’anagrafe) sarebbe effettivamente scattata la scintilla. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 23: Sarah e Holden stanno insieme?

Petit e Marisol, Mew e Matthew, Ayle e Lucia, Gaia e Mida: nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi non certo mancate le coppie e gli amori sbocciati nel corso dell’esperienza nella scuola del talent show di Canale 5. Nonostante fossero una delle ship più tifate, però, tra Sarah e Holden il rapporto non è mai andato oltre la (grande) amicizia. I due non hanno mai confermato né smentito le voci di un presunto flirt, ma soprattutto la cantante ha respinto alcune voci sempre più insistenti, in particolare dopo l’uscita dell’album del collega e amico.

La collaborazione per il brano "Ossidiana" infatti, aveva infiammato il mondo del gossip e riacceso le speranze dei fan, che non hanno mai creduto fino in fondo alle parole dei diretti interessati. A quasi tre mesi dalla finalissima di Amici 23 (dove a trionfare fu proprio Sarah Toscano), però, il presunto flirt tra i due ex allievi è tornato a fare parlare di sé. Il motivo? Stando ad alcune testimonianz Sarah Toscano e Joseph Carta (vero nome di Holden) si starebbero frequentando di nascosto.

L’avvistamento sospetto in hotel

Deianira Marzano ha infatti rilanciato ben due segnalazioni che parlano di una frequentazione in corso tra Sarah e Holden. L’esperta di gossip ha riportato le parole di alcuni utenti che avrebbero sorpreso i due cantanti insieme nello stesso bar dello stesso hotel. Stando alle ricostruzioni, dunque, la coppia starebbe cercando di mantenere un certo riserbo per non concedersi al mondo del gossip, concentrarsi su quello della musica dopo l’esperienza più che positiva ad Amici e, soprattutto, tenere la propria vita privata e sentimentale lontano dai riflettori, almeno per il momento. Sebbene non ci siano ancora né conferme né smentite, tuttavia, è ovvio che queste nuove voci di un avvicinamento tra Sarah e Holden stiano alimentando le speranze dei fan, tornati a sognare un legame che vada oltre l’amicizia tra i due.

