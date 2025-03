Amici 24: Vybes trionfa (ma rischia la beffa) ed esplode l’amore tra Jacopo e Francesca Il cantante si è aggiudicato il primo posto nella classifica di inediti con un brano sulla salute mentale, intanto tra Jacopo Sol e Francesca sembra nato l'amore.

Ad Amici 24 è andato di scena l’ultimo daytime prima del Serale, previsto per domani, sabato 22 marzo, che ha visto trionfare Vybes nella gara di inediti. Tuttavia il cantante rischia grosso perché secondo le anticipazioni è già in ballottaggio nella prima puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine.

Vybes vince la gara di inediti ad Amici 24

Durante il daytime odierno i cantanti si sono sfidati a colpi di brani inediti. Il pubblico presente in sala ha potuto votare attraverso l’ausilio di alcune palline colorate da mettere nelle scatole contrassegnate con i nomi dei concorrenti. Alla fine delle esibizioni il risultato era il seguente:

Vybes (44 palline) Jacopo Sol (35 palline) Nicolò (27 palline) Antonia (25 palline) Senza Cri (23 palline) Luk3 (20 palline) TriGNO (17 palline) Chiamamifaro (12 palline)

La canzone del primo classificato

Il brano di Vybes che detta legge in classifica si chiama Chiedere aiuto e il cantante ne ha spiegato anche il significato. Infatti ha detto che si tratta di una canzone sull’importanza di chiedere una mano agli altri se si ha qualche problema grave. La canzone è sui disturbi mentali e quindi l’artista ha posto l’attenzione su un tema che solo di recente sembra essere trattato maggiormente sui media. Ma la salute mentale è l’altra metà del nostro benessere e va trattata come merita. Per questo forse Vybes è stato al centro delle preferenze del pubblico. Sui social c’è chi ha apprezzato e chi invece ha detto che la canzone è stata troppo urlata e quindi risultata poco intima. Nonostante il successo però Gabriel Monaco rischia di essere già eliminato perché, come si apprende dalle anticipazioni della registrazione del 20 marzo che andranno in onda domani 22 marzo, Vybes finirà al ballottaggio con Francesca. Potrà quindi di lasciare già il Serale e tornare a casa. Il pubblico è curioso di sapere cosa accadrà in questa prima puntata della fase più avvincente e interessante del talent di Canale 5.

Tra Francesca e Jacopo Sol è scoppiato l’amore?

Se prima c’era un dubbio su una possibile storia tra Francesca e Nicolò, adesso sembra che la stessa ragazza si sia avvicinata a Jacopo Sol. I fan infatti hanno notato comportamenti intimi e sguardi complici tra i due. Tra loro ci sarebbero anche abbracci e coccole e pare che nella puntata di domani, sabato 22 marzo, Maria De Filippi confermerà la relazione. In tanti aspettano anche di vedere in onda un video sul loro bellissimo rapporto.

