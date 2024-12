Amici 24, Cuccarini e Zerbi asfaltano Pettinelli: caos tra i prof per l’ingresso di Deddè. Perché Nel daytime di oggi, si è accesa la polemica sulle votazioni per far entrare un nuovo allievo. E solo l'intervento di Maria De Filippi ha risolto l'impasse. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nel daytime di oggi, ad Amici 24, si è accesa la polemica per l’ingresso nella scuola di un nuovo concorrente. Deddè, cantante voluto fortemente da Anna Pettinelli, doveva ricevere il benestare degli altri professori prima di potersi sedere tra gli allievi del talent. Peccato però che Rudy Zerbi, prima, e poi Lorella Cuccarini, abbiano approfittato del momento per sollevare un polverone e mettere in difficoltà la Pettinelli. E come al solito, soltanto l’intervento provvidenziale di Maria De Filippi ha scongiurato il peggio. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Amici 24, caos tra i prof. per l’ingresso di Deddè

Oggi pomeriggio, su Canale 5, è andato in onda l’ultimo spezzone della puntata di ieri di Amici 24. E il momento di massima tensione è stato raggiunto quando ha fatto il suo ingresso Deddè, il cantante voluto fortemente da Anna Pettinell. L’artista ha presentato in studio il suo singolo, "Periferia", ma prima di sedersi tra i banchi della scuola ha dovuto attendere (come da regolamento) il benestare degli altri insegnanti. Così Rudy Zerbi è stato interpellato da Maria De Filippi, e sono iniziati i problemi.

Sulle prime Zerbi è rimasto sul vago, ma alla fine non ha potuto fare a meno di criticare la collega Pettinelli, accusandola di essere incoerente. "Hai quattro banchi", ha detto Rudy, "l’unica cosa che ti dico è che c’è dell’incoerenza". Poi rivolto al nuovo allievo ha comunque aggiunto: "Se entri sei il benvenuto". Ancora più diretto, e pesante, è stato l’intervento di Lorella Cuccarini. Che si è detta fortemente contraria all’ingresso di Deddè nel talent.

"Non sono d’accordo", ha sentenziato la Cuccarini, "e se dobbiamo avere i banchi bilanciati…Qui se c’è qualcuno che potrebbe chiederlo è Emanuel che ne ha solo uno. Negli anni passati serviva il gradimento dei prof e poi l’allievo sceglieva con chi lavorare. A me a inizio anno è stato detto che non sarebbero stati aggiunti banchi". Maria De Filippi, a questo punto, è intervenuta per dare sostanzialmente ragione alla Cuccarini. Ma ci ha tenuto anche ad aggiungere una precisazione importante: "Anche Emanuel lo sa e può chiedere il banco quando vuole. Pochi giorni fa ha fatto un casting con 16 allievi".

Chiusa la polemica, grazie all’intervento tempestivo della conduttrice, il daytime è proseguito con la votazione degli altri prof. E alla fine Deddè è riuscito a entrare nella scuola di Amici 24, sebbene non sotto i migliori auspici. Adesso starà a lui, ovviamente, conquistarsi la fiducia di chi non era certo della sua candidatura.

